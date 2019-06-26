Холдинг «Алтайлес» открыл Павловский деревообрабатывающий комбинат

Первое за Уралом производство древесноволокнистых плит (MDF) запустили в Алтайском крае. Торжественное открытие еще одного перерабатывающего предприятия лесной холдинговой компании «Алтайлес» состоялось во вторник, 25 июня. Комбинат площадью 54 га под Павловском обошелся в 6 млрд рублей.

На комбинате будут работать 200 человек, преимущественно из самого Павловского района. Для 70 из них компания строит частные дома из клееного бруса.

Сырьем для плит служит щепа (40%) и низкосортная древесина (60%). Щепа поступает на комбинат с двух лесопильных комбинатов компании, расположенных в Рубцовске и Камне-на-Оби. Низкосортная древесина доставляется с лесозаготовительных предприятий компании. Переработка невостребованного ранее сырья сделает производство полностью безотходным.

«Алтайлес» является крупнейшим арендатором леса в Алтайском крае. В структуре холдинга несколько предприятий по заготовке леса, а также два лесопильных комбината в Камне-на-Оби и Рубцовске.

Точный объем требуемого сырья здесь еще не посчитали, говорят, что примерно 600 тысяч кубометров. 180 тысяч из них (это кора и опилки) будут использованы в качестве топлива.

Готовый продукт — древесноволокнистые плиты (MDF) шириной от 2100 до 2800 мм, толщиной от 2,5 до 40 мм. Из этой плиты производится ламинат, мебель, двери.

Проектная мощность должна составить 250 тысяч кубометров плит, выйти на нее компания планирует к концу года.

С момента запуска производства на комбинате (начало апреля) изготовили более 10 тысяч кубических метров древесноволокнистых плит. Продукцию реализуют под брендом «АлтайДекор». Заказчики — производители мебели, дверей, напольных покрытий из Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Ижевска, Вологды, Коврова, Пензы, Ульяновска, Рязани, Челябинска, Махачкалы, Читы, Красноярска, Новосибирска, Омска, Томска и других городов.