Людиновский тепловозостроительный завод приступил к производству нового газотепловоза ТЭМГ1

На Людиновском тепловозостроительном заводе (Калужская обл., входит в холдинг «Синара-Транспортные Машины») приступили к сборке инновационного тепловоза серии ТЭМГ1, работающего на газомоторном топливе, для компании «Газпромтранс». Опытный образец планируется выпустить к сентябрю 2019 года. В дальнейшем газотепловозы данной серии будут эксплуатироваться на железнодорожной линии Обская-Бованенково, принадлежащей ПАО «Газпром», для выполнения маневровой работы.

Новый локомотив рассчитан на перевозку грузов максимальной массой до 8,2 тысячи тонн. Криогенная емкость составляет 2600 кг и при полной заправке обеспечит безэкипировочный пробег до 5 суток. Данный локомотив способен полностью заменить машины ТЭМ18 и частично ТЭМ9.

Всего в рамках контракта с компанией «Газпромтранс» будет поставлено 24 газотепловоза: десять ТЭМГ1, а также локомотивы ГТЭМ1 с двумя газотурбинными установками на базе газотурбинного двигателя ГТД-1250 мощностью 800 кВт. На данный момент разработанные СТМ газотепловозы не имеют аналогов в России.

Тепловоз мощностью 856 кВт (1164 л.с.) оснащен двумя газопоршневыми двигателями, обладающими не только превосходными показателями по топливной эффективности и минимальной эмиссией вредных веществ в окружающую среду, но и высокой ремонтопригодностью узлов. В зависимости от режима работы локомотива возможно использование одной или двух силовых установок, что в течение жизненного цикла газотепловоза позволяет оптимально расходовать ресурс двигателя.

Специально для инновационного локомотива ТЭМГ1 СТМ разработал и внедрил современную микропроцессорную систему управления, обеспечивающую непрерывный контроль над состоянием оборудования, записывая более 1500 сигналов. Это позволяет вести постоянный анализ режимов работы и состояния узлов газотепловоза, а также автоматизировать большинство рутинных функций.

Для обеспечения функций безопасности устанавливается комплекс геопозиционирования. Кроме того, локомотив оборудован системой аудио и видеорегистрации, которая транслирует изображения с камер на монитор в кабине машиниста. Сама кабина спроектирована с учетом последних эргономических норм, обеспечивающих комфортные условия труда для локомотивной бригады и круговой обзор.

ТЭМГ1 построен по модульному принципу. «Всего в конструкции локомотива применено семь типов модулей, разбитых по функциональному назначению. Такой подход позволил сократить время конечной сборки локомотива и обеспечить возможность быстрой замены модулей при крупных видах ремонта. Модульность способствует дополнительной безопасности газтепловоза за счет локализации газопоршневых двигателей в отдельных отсеках, оборудованных принудительной вентиляцией, датчиками газообнаружения и системой пожаротушения», — прокомментировал главный конструктор Центра инновационного развития СТМ Александр Сачков.

Отметим, что ЛТЗ уже имеет опыт создания машин, работающих на сжиженном природном газе. Изготовленный по заказу РЖД магистральный грузовой газотурбовоз ГТ1h получил высокие оценки железнодорожников и в настоящее время успешно эксплуатируется на Свердловской железной дороге.