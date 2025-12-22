«Калугапутьмаш» модернизировал участок производства гидропередач
Завод «Калугапутьмаш» успешно модернизировал участок производства гидропередач, адаптируя его для выпуска техники новых видов.
В настоящее время часть площадей уже задействована для сборки инновационного снегоуборочного поезда ПСС 2П.
В результате разработки современных решений достигнуты следующие показатели: сокращение внутренних перевозок на 30%, установленный целевой срок заказа — 10 рабочих дней, выполнение производственного такта — 5 рабочих дней.
В настоящее время модернизированный участок должен действовать для производства других видов техники.
«Калугапутьмаш» — крупнейшее в России предприятие, производящее гидропередачи для путевых машин и промышленных ведущих тепловозов.
