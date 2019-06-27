Российские военные получили новые комплексы «Листва»

ПАРК ПАТРИОТ, 27 июн — РИА Новости. Российская армия начала получать новые машины дистанционного разминирования «Листва», сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга «Росэлектроника» (входит в Ростех).

«Начались поставки машины дистанционного разминирования „Листва“ в войска. КПЗ „Каскад“ (входит в „Росэлектронику“) ведёт работы по модернизации изделия с целью повышения эффективности боевой работы», — сказали в Росэлектронике.

Там уточнили, что на форуме «Армия-2019» представлен образец машины, находящийся на вооружении одного из ракетных соединений РВСН.

Ранее в Ростехе сообщали, что «Листва» является первой подобной разработкой в России. При обнаружении мин, оборудованных электронными элементами, разминирование происходит с помощью СВЧ-излучателя. Излучение «сжигает» электронику взрывного устройства, что приводит боеприпас в негодность.Как пояснял индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации Ростех Сергей Абрамов, машина создана в интересах РВСН, специально для поиска и обезвреживания взрывных устройств, заложенных на пути следования ракетных комплексов, таких как «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс».