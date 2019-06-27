В Самарской области открылось новое производство на заводе «Taркетт»

26 июня в пос. Отрадный Самарской области открылось производство жёстких модульных напольных покрытий на заводе группы компаний «Таркетт».

Завод АО «Таркетт» в Отрадном является одним крупнейших в мире по производству напольных ПВХ-покрытий. В настоящее время большую популярность среди потребителей получили жёсткие модульные ПВХ напольные покрытия (Rigid LVT).

Преимущество нового продукта заключается в том, что он совмещает в себе лучшие качества трех основных конкурирующих между собой категорий: керамической плитки, ламината и модульного напольного покрытия на клеевой основе. Этот продукт легок в уходе, не боится воды, легко укладывается. При этом он не холодный, как ламинат, и не такой тяжелый, как плитка.

Решение о запуске собственного производства этой продукции было принято в конце 2017 года. Инвестиции завода в производство составили 160 млн рублей. Для работы на новой линии открыто 15 рабочих мест. Когда она выйдет на полную мощность понадобиться еще 44 специалиста.

— …Была сформирована команда, а в начале 2018-го мы приступили к работе. Выбрали производственное помещение (не стали строить новое), начали его подготовку, заказали оборудование, — говорит начальник цеха по производству каландровых пленок и модульных ПВХ напольных покрытий Александр Анатольевич НУЖДИН.

— К концу 2018 года большая часть оборудования была привезена, все смонтировано в кратчайшие сроки и осуществлена приемка.

В мае 2019 года закончена отработка технологий. Было проведено множество подготовительных мероприятий по обеспечению качества продукта. Для себя предприятие разработало 72 показателя контроля продукции.

Все начинается с линии для производства листов. Основной процесс формирования полотна происходит в каландре. Затем оно дублируется сверху печатной и транспарентной пленкой. На выходе полотно имеет температуру около 180 градусов, поэтому далее следует процесс термостабилизации. Полотно охлаждают постепенно — для этого имеются две ванны с температурой 60 и 30 градусов. Потом его нарезают и получают листы размером 1,3 на 1,3 м. На этом первый этап закончен.

Начинается второй — листы подаются на линию по нанесению лака. Этот процесс происходит в 2 стадии. Лак придает изделию более привлекательный вид, устойчивость к истиранию и загрязнению. Но получившиеся большие листы — это еще не готовая продукция. Они должны поступить на участок раскроя, профилирования и упаковки. Мы следуем туда же.

Третий этап — раскрой и профилирование — происходит в автоматическом режиме. Листы подаются на линию и разрезаются: из каждого получается 6 планок. Далее они переходят на профилирующие машины, где придается форма замка (замкового соединения). В этом же помещении расположен участок упаковки готовой продукции. Из профилированной планки будут формироваться пачки. А потом их упакуют в коробки и отправят на склад готовой продукции для отгрузки потребителю.

Те мощности и линии, которые введены в эксплуатацию, позволят ежегодно производить порядка 750 тыс. м2 продукции. При полной загрузке предприятие дополнительно даст городу 44 рабочих места.

Мощности новой технологии могут быть увеличены до 2,8 млн. м2 готовой продукции, что эквивалентно 2,6 млрд. рублей выручки в год.

https://vestnikotradnogo.ru/article/1408