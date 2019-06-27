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Армия и Флот

Враг не пройдет: минные заградители «Клещ-Г» рассекретили на «Армии»

  •  © rg.ru

На проходящем в Подмосковье Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» рассекретили комплект новейших минных заградителей, выполненных на базе гусеничных и колесных машин, создаваемых в рамках опытно-конструкторской работы «Клещ-Г».

Как рассказали специалисты, занимающиеся этой техникой, в комплект входят три машины. Самым тяжелым из них является минный заградитель УМЗ-Г на гусеничном базовом шасси. В его конструкции широко используются узлы и агрегаты танков Т-72 и Т-90. Его вес — 43 500 кг.

В бронированном кузове установлены 9 специальных пусковых установок, позволяющих осуществлять скоростное дистанционное минирование. Всего в них 270 кассет. Дальность отстрела мин — от 40 м. Скорость минирования — 40 км/ч. Максимальная же скорость УМЗ-Г — 60 км/ч. Для самообороны имеется 12,7 — мм пулемет 6П49-«Корд». Экипаж — 2 человека.

  •  © rg.ru

  •  © rg.ru

При проектировании среднего варианта УМЗ-К применен бронеавтомобиль «Астейс» — 70202-0000310. Его масса — 18 700 кг. Количество кассет уменьшено до 180 штук. Дальность отстрела мин такая же, как у гусеничного варианта. Возросла максимальная скорость передвижения по шоссе — до 100 км/ч. Скорость минирования такая же. Экипаж также 2 человека.

  •  © rg.ru

Самая компактная машина этого комплекта выполнена на основе «Тайфуна-ВДВ». Он весит 14 500 кг, оборудован 60 кассетами. Максимальная скорость — 100 км/ч. Экипаж-2 человека.

  •  © rg.ru

Эта техника дает возможность при угрозе наступления противника очень быстро установить противотанковые, противопехотные, противодесантные и смешанные минные поля. При этом мины получают задание, когда им необходимо самоликвидироваться.

Машины оборудованы спутниковой навигацией с возможностью прокладки маршрутов движения. При этом в автоматическом режиме в реальном времени идет передача данных командованию с координатами и характеристиками минных полей.

Представленные на форуме машины будут задействованы в испытаниях сразу после выставки.

Кроме них создается переносной специальный комплект минирования, который обслуживают, в зависимости от задач, двое или четверо военнослужащих.

Разрабатывается также и вертолетный вариант. В рамках этой работы конструируются и новые «интеллектуальные» мины, которые смогут выполнять широкий спектр задач. Они будут безопасны для собственных войск и для мирного населения.

  •  © rg.ru

  •  © rg.ru

  •  © rg.ru

  •  © rg.ru

  •  © rg.ru

  •  © rg.ru

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https://rg.ru/2019/06/27/vrag-ne-projdet-minnye-zagraditeli-kleshch-g-rassekrecheny-na-armii.html

армия, минные заградители "Клещ-Г"
  • Нет аватара Захарка
    27.06.1918:27:11

    Минирование на скорости в 100 км/ч? Хотел бы я на это взглянуть    

    #1139789
    • Нет аватара vlad_i_slav
      27.06.1921:03:31

      Минирование у всех 40км/ч

      #1139826
      • Нет аватара Захарка
        27.06.1922:12:37

        Возросла максимальная скорость передвижения по шоссе — до 100 км/ч. Скорость минирования такая же. Экипаж также 2 человека.

        Видимо, просто неудачно составлена статья. Читается так, как будто скорость и минирования 100 км/ч.

        #1139847
        • Нет аватара vlad_i_slav
          28.06.1908:29:25

          Это — да.

          Из разряда:

          «Доярка сошла с трибуны, и на неё залез директор колхоза.»

          #1139912
  • Нет аватара vlad_i_slav
    27.06.1921:03:52

    Суперская чистема, конечно

    #1139827
  • Нет аватара Rash
    28.06.1914:52:35

    Еще перл

    Они будут безопасны для собственных войск и для мирного населения.

    На каждой мине будет распознаватель свой-чужой с ИИ?   

    Отредактировано: Rash~14:52 28.06.19
    #1140030
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