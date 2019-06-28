Отправлены составные части десантного модуля «ЭкзоМарса»
В рамках участия в международном проекте «ЭкзоМарс-2020» НПО Лавочкина (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») в соответствии с графиком 25 июня 2019 года поставило в аэрокосмическую корпорацию Thales Alenia Space Italia (г. Турин, Италия) составные части десантного модуля миссии «ЭкзоМарс-2020».
В Европу отправлены задний кожух, технологический аэродинамический экран, комплект солнечных батарей, оставшееся наземное технологическое оборудование, а также иная материальная часть для завершения сборки десантного модуля и продолжения программы совместных испытаний.
Упаковка поставочной комплектации изделий проводилась согласно требованиям планетарной защиты. По завершении работ в Турине комплекс совместных испытаний будет продолжен в Thales Alenia Space во Франции с целью обеспечения запуска миссии в 2020 году.
Миссия «ЭкзоМарс-2020» — второй этап крупнейшего международного проекта Госкорпорации «Роскосмос» и Европейского космического агентства по исследованию Марса, его поверхности, атмосферы и климата с орбиты и на поверхности планеты. Он откроет новый этап исследования космоса для мирового научного сообщества.
НПО Лавочкина является головным исполнителем и координатором работ с российской стороны, а также разработчиком и изготовителем десантного модуля с посадочной платформой.
- seregin-s1
- 28.06.201907:21
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