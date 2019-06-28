Два новых завода открыты в ОЭЗ «Дубна»

В ОЭЗ «Дубна» состоялась церемония открытия двух новых предприятий резидентов — «Фабрики РТТ» по производству медицинских линейных ускорителей для лечения онкологии и «Биофармлаб», на котором приступили к выпуску парфюмерно-косметической продукции.

Разрешение на ввод своих объектов в эксплуатацию «Фабрика радиотерапевтической техники» получила в конце прошлого года, а «Биофармлаб» в начале 2019-го. После оформления необходимой документации, ответственного этапа установки и пусконаладки высокотехнологичного оборудования, на первом предприятии начали сборку аппаратов для лучевой терапии онкологических заболеваний, а на втором приступили к серийному выпуску продукции широко известной парфюмерно-косметической марки Librederm.

Открытие предприятий такого уровня значимо и для страны, и для Подмосковья. События хочется запечатлеть для истории, поэтому оба инвестора ОЭЗ и ее Управляющая компания решили отметить их торжественно, с приглашением дирекции производственно-научных комплексов, руководителей региона, которые курировали проекты, представителей администрации наукограда, где расположена особая экономическая зона. В церемонии открытия заводов приняли участие заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев, глава г. Дубны Максим Данилов, многочисленные гости.

Инновационная парфюмерно-косметическая продукция

Бренд Librederm является одним из самых известных и представлен более чем в 55 тысячах аптеках страны. Группа компаний «Зелдис», в которую входит резидент ОЭЗ «Дубна» компания «Биофармлаб», осуществляла выпуск своей продукции на контрактных производствах, в том числе в Европе. Теперь высокотехнологическая площадка открыта в Дубне. По словам генерального директора компании Игоря Широкова статус резидента подмосковной ОЭЗ, который компания получила в декабре 2016 года, позволил организовать собственное производство с более высоким качеством продукции и ее меньшей себестоимостью.

— Популярные в нашей стране парфюмерно-косметические средства с применением активных компонентов и инновационным составом запущены в серийное производство, и на заводе уже работают 55 квалифицированных специалистов, — прокомментировал Вадим Хромов. — Я знаю, например, что главный технолог «Биофармлаб» приехала из Краснодара. Это подтверждает, что подмосковная ОЭЗ привлекает лучшие кадры не только в наукограде, регионе, но и по всей стране. В строй пока введена первая очередь — около четверти от объектов, которые в итоге планируется открыть. При расширении предприятия здесь смогут создать порядка 150 рабочих мест.

Площадь первой очереди строительства — 2,6 тыс. кв. метров. С вводом второй очереди, которая сегодня активно строится, а затем и третьей резидент планирует расширить линейку парфюмерно-косметической продукции, а также начать выпуск биологически активных добавок к пище. Общая площадь трех корпусов завода составит более 8 тыс. кв. метров, объем инвестиций на данный момент уже приблизился к 500 млн рублей.

После выхода на полную мощность «Биофармлаб» рассчитывает занять около 7% доступного отечественного рынка парфюмерно-косметической продукции. Кроме отечественного рынка, продукция компании будет экспортироваться в страны СНГ и Евросоюза.

Уникальные аппараты для лечения онкологии

Московская область по числу предприятий медицинской промышленности и объемам выпускаемой продукции является лидером в России. Высокую планку поддерживают, в том числе, резиденты ОЭЗ «Дубна», 18 из которых составляют основу регионального Медико-технического кластера. К таким компаниям относится и «Фабрика радиотерапевтической техники». Первый и пока единственный в России завод подобного профиля обеспечит медицинские учреждения страны и Подмосковья самыми современными аппаратами для лучевой терапии онкологических заболеваний.

По словам заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова, темпы реализации сложнейшего проекта поражают. Действительно, весной 2017 года резиденту ОЭЗ была передана технология мирового лидера в своей отрасли американской компании Varian Medical Systems и начаты проектно-изыскательские работы; летом того же года на площадку вышли строители; в декабре 2018-го производственный объект сдали в эксплуатацию и в I квартале 2019 года выполнили пусконаладку технологической оснастки. Сегодня завершается оформление регистрационной и разрешительной документации и одновременно ведутся пилотные сборки двух моделей — для широкого и более узкого применения.

— Два года назад мы закладывали капсулу в основание этого предприятия, а сегодня первый аппарат уже собран и готовится к транспортировке в Ярославль, — сказал Вадим Хромов. — Сейчас необходимо прорабатывать нашу подмосковную программу для того, чтобы резидент свои планы по выпуску минимум 10 аппаратов в год — а это более миллиарда выручки — смог реализовать.

От существующих отечественных аналогов аппараты производства «Фабрики РТТ» отличаются более высокой эффективностью — ионизирующее излучение, исходящее от ускорителя, «бьет» точно по пораженным болезнью клеткам. Директор по качеству и производству ООО «Фабрика РТТ» Евгений Малыгин пояснил, что метод лучевой терапии подразумевает воздействие на раковую опухоль определенной дозой радиации. Таким образом, злокачественные клетки уничтожаются, а здоровые практически не затрагиваются. После терапии злокачественные клетки утрачивают способность делиться, что приводит к остановке роста опухоли, как максимум — они отмирают, что позволяет пациенту полностью излечиться от болезни.

— Новейшее высокотехнологичное оборудование позволит помочь тысячам пациентов, которые сегодня состоят на учете у онколога, — подтверждает заместитель генерального директора ООО «Фабрика РТТ» Дмитрий Соснов. -Сейчас на нашем производстве стоят уже два аппарата для лучевой терапии онкологических заболеваний, еще два на подходе. По одному из них подписан контракт, мы выиграли торги. До конца года планируем произвести 15 аппаратов, а в последующем не менее 30-ти.

Финансирование строительства «Фабрика РТТ» осуществила за счет собственных средств. Площадь нового предприятия составляет более 2,3 тыс. кв. метров. Общий объем инвестиций в проект, в том числе на закупку высокотехнологического оборудования, со слов руководителей компании, уже составил 900 млн рублей. Покупателям произведенные в ОЭЗ «Дубна» отечественные аналоги обойдутся на 30% дешевле импортных. В перспективе резидент ОЭЗ рассчитывает получить до 50% от объема заказов в рамках национального проекта.

Это первые два завода, запущенные на территории подмосковной особой экономической зоны «Дубна» в 2019 году. Всего предприятий, решающих важнейшую задачу импортозамещения на отечественном рынке, до конца года здесь планируется открыть порядка десяти.

На снимках:

1.В день торжественного открытия «Биофармлаб» здесь выпускали лифтинг-сыворотку «Стволовые клетки винограда».

2.Автоматический целлофанатор для упаковки готовой продукции Librederm.

3.На предприятии резидента «Фабрика РТТ».

4.Линейный ускоритель для лучевой терапии онкозаболеваний.