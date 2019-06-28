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Российские проекты за рубежом

На турецкую АЭС «Аккую» отправлена первая ловушка

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В июне АО «ТЯЖМАШ» (г. Сызрань) приступило к мультимодальной перевозке одной из двух ловушек, изготавливаемых в рамках заказа для АЭС «Аккую». На объект были отправлены основные узлы изделия — корпус и наполнитель. Это первый раз, когда предприятие несет ответственность за доставку оборудования непосредственно до иностранного заказчика.

В течение трех дней массивный корпус ловушки и кассеты наполнителя были доставлены на причал Сызранского НПЗ. С этой задачей справились два тягача с модульной низкорамной платформой. Установленный на палубе баржи груз суммарным весом 362 тонны занял пятнадцать мест и отправился в Волгоград, где в настоящее время уже выполняется его перегрузка.

Дальше оборудование продолжит путь уже на морском судне. А после прибытия в специальный порт Турции ему останется преодолеть последние несколько километров по суше.

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https://www.tyazhmash.com/company-group/news/2019/2083/

Росатом, АО «ТЯЖМАШ», АЭС «Аккую»
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