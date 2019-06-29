В Амурской области ООО «ВКМ Бурея» запустило вагонно-колесную мастерскую

ООО «ВКМ Бурея» закроет дефицит с производством и ремонтом колес на всей Дальневосточной железной дороге.

Производство развернулось в депо «Бурея» в самом начале лета. Работать в него пришли жители ближайших поселков — Буреи, Новобурейского и других, для которых специалисты заводов-изготовителей станков провели обучение. Всего здесь создано 74 рабочих места.

Сейчас в бурейском депо завершают установку новейшего автоматизированного оборудования. Фирма приобрела российские колесорастачной и токарно-накатной станки, дефектоскоп и гидравлический пресс на сумму 22 млн рублей. Общий размер инвестиций превысит 110 млн рублей.

Трудности, с которыми сегодня сталкиваются все ВКМ — это дефицит сырья, новых колес, потому «Бурея» планирует закупать их с запасом на два месяца вперед. На полную проектную мощность мастерская предполагает выйти в конце 2020 года, тогда она будет давать железной дороге 4380 колесных пар в год.

В «ВКМ Бурея» мастера приводят в порядок колесные пары со сменой цельнокатаных колес и ремонтом буксовых узлов, делают обточку поверхности катания. Также с конвейера мастерской сходят и новые колёсные пары. Новые колеса предприятие покупает на металлургических комбинатах.

— На рынке страны в последние годы сложился дефицит колесных пар, а на ДВЖД ситуация особенно острая. Спрос превышает предложение, клиентам приходится завозить колесные пары для ремонта своих вагонов в депо Амурской области из Уссурийска и даже из центральной полосы России, что ведет к продлению сроков ремонта и его удорожанию. Нет сомнений, что продукция «ВКМ Бурея» будет востребована. Скажу больше, у нас уже есть заказчики — например, СУЭК и ГРС — и мы надолго обеспечены работой. В нашей мастерской формируют колесные пары как для пассажирских, так и для грузовых вагонов, но упор делаем на последних. Суть самого ремонта в том, что на старую пригодную ось мы напрессовываем новые колеса, ­— рассказал генеральный директор «ВКМ Бурея» Николай Трудолюбов.

«ВКМ Бурея» — это цех опережающего развития. Чтобы предприятие стало резидентом и смогло пользоваться льготными режимами для бизнеса, 15 мая 2019 года ТОР «Приамурской» пришлось выйти из привычных границ. До этого она располагалась в Благовещенском и Ивановском районах. Для нового предприятия доступны привилегии в части налога на прибыль и имущество, льготы по взносам на обязательные медицинское, пенсионное и социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Подобные колесные мастерские расположены в Белогорске, Свободном, Тынде и Уссурийске, но есть нюанс: все они работают на компании собственников вагонов, остальные заказы — по остаточному принципу.

В последующие годы «Бурея», как рассчитывают в руководстве, плавно наберет ход и станет вдвое чаще «переобувать» дальневосточные поезда в качественные и безопасные колесные пары.