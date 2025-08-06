Открыто движение по новому участку на Байкало-Амурской магистрали
Завершён важнейший этап реконструкции на отрезке от остановки Могот до посёлка Рихарда Зорге в Амурской области, сообщает пресс-служба ДВЖД.
На этом участке уложено 13,3 километра новых путей, обеспечивающих надёжное двустороннее движение поездов.
Поскольку железнодорожна линия проходит в гористой местности, в которой сливаются реки Лапри и Могот, пришлось принять дополнительные меры безопасности.
Были возведены защитные сооружения общей площадью 19,7 тыс. квадратных метров, предназначенные для предотвращения попадания камней на полотно дороги.
Водоотводные каналы, реконструкция шести водопропускных труб и возведение шести мостов позволили обеспечить защиту инфраструктуры от разрушительных наводнений и паводков.
На участке оборудован специальный улавливающий тупик, предназначенный для быстрой остановки подвижного состава в экстренных ситуациях.
Маршрут важен для экспортеров каменного угля, обеспечивая прямой доступ к международным рынкам.
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