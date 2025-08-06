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Великоросс Дорожное строительство

Открыто движение по новому участку на Байкало-Амурской магистрали

 © gudok.ru

Завершён важнейший этап реконструкции на отрезке от остановки Могот до посёлка Рихарда Зорге в Амурской области, сообщает пресс-служба ДВЖД.

На этом участке уложено 13,3 километра новых путей, обеспечивающих надёжное двустороннее движение поездов.

Поскольку железнодорожна линия проходит в гористой местности, в которой сливаются реки Лапри и Могот, пришлось принять дополнительные меры безопасности.

Были возведены защитные сооружения общей площадью 19,7 тыс. квадратных метров, предназначенные для предотвращения попадания камней на полотно дороги.

Водоотводные каналы, реконструкция шести водопропускных труб и возведение шести мостов позволили обеспечить защиту инфраструктуры от разрушительных наводнений и паводков.

На участке оборудован специальный улавливающий тупик, предназначенный для быстрой остановки подвижного состава в экстренных ситуациях.

Маршрут важен для экспортеров каменного угля, обеспечивая прямой доступ к международным рынкам.

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Источник: gudok.ru
  • Нет аватара DimaY
    06.08.2518:57:29

    Новость хорошая, но это не совсем БАМ. Восточный полигон — да, но не БАМ. Кто-то скажет, что какая разница? Большая. Восточный полигон это гораздо более широкое понятие. Включает в себя много железнодорожных путей, которые совсем не БАМ. Например Междуречинск-Абакан. Какое это отношение к БАМу имеет? Все дело в том, что стоит вопрос не о том, что уложить рельсы и шпалы, а о том, чтобы создать условия развития огромной территории. Это грандиозно! Это важнейший проект!

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