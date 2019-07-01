На Благовещенском СЗ заложили рыболовное судно для Якутии

25 июня 2019 года на ОАО «Судостроительный завод имени Октябрьской революции» (г. Благовещенск, Амурская область) состоялась торжественная церемония закладки рыбопромыслового судна для родовой кочевой общины из Якутии. Моторный бот «Аллайха» будет ловить рыбу на реке Индигирке в зоне Арктики. Построить и доставить в Республику Саха его планируют к сентябрю.

Судно предназначено для добычи и транспортировки малых уловов на рыбообрабатывающие предприятия в бассейне реки Лена и других реках республики.

Судно предназначено для добычи и транспортировки малых уловов на рыбообрабатывающие предприятия в бассейне реки Лена и других реках республики.

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