Гидрографическое судно «Василий Бубнов» проекта 19910 сдано заказчику.
Строительство велось на судостроительном заводе им. Октябрьской революции для гидрографической службы Тихоокеанского флота.
Отмечается, что подписанию приемного акта предшествовало завершение государственных морских испытаний.
«Это второе судно проекта 19910, которое построил судостроительный завод имени Октябрьской революции в городе Благовещенск на Амуре. Первое — „Александр Рогоцкий“ — передано заказчику в 2019 году. Предприятие продолжает строить катера и суда для гидрографической службы Тихоокеанского флота уже около 20 лет», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИАА «ПортНьюс», малое гидрографическое судно проекта 19910 «Василий Бубнов» было заложено в Благовещенске 26 марта 2020 года. Тогда планировалось передать судно Тихоокеанскому флоту в 2023 году. Спуск судна на воду состоялся 28 июля 2024 года. Летом 2025 года «Василий Бубнов» был отправлен на достроечную базу в Приморский край.
Малые гидрографические суда проекта 19910 типа «Вайгач» — серия российских судов для нужд гидрографической службы ВМФ России. Проект разработан КБ «Вымпел» (входит в ОСК). Класс судна — КМ ★ Arc4 1 AUT2 EPP РС.
