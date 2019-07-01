На энергоблоке № 3 Смоленской АЭС впервые приступили к производству кобальта 60

28 июня 2019 года на Смоленской АЭС началась загрузка дополнительных кобальтовых поглотителей (ДПК) в реакторную установку энергоблока № 3. Это завершающий этап первичной загрузки в рамках масштабного проекта Росэнергоатома по промышленному производству кобальта-60 (Co-60), востребованного на международном рынке. Проект по наработке изотопа Со-60 на Смоленской АЭС стартовал в сентябре 2017 года, когда на первом энергоблоке были загружены первые ДПК. В июле 2018 года ДПК загрузили в реактор энергоблока № 2.

Процесс облучения кобальта для получения требуемой активности длится 5 лет. После извлечения облученных изделий из реактора специалисты разделят кобальтовые поглотители на элементы и загрузят в транспортные контейнеры. Окончательную подготовку продукции для отгрузки заказчику будут производить специалисты Ленинградской АЭС: там занимаются производством Со-60 уже более 20 лет и обладают необходимой технической базой и большим опытом. Области применения радиоизотопа обширны: он используется в ядерной медицине, лучевой терапии, для стерилизации медицинских инструментов и материалов, продуктов питания, повышения прочности полимеров, проверки качества изделий из металла, очищения промышленных отходов, стимуляции урожайности зерновых и овощных культур. Количество изотопа Co-60, извлеченного через 5 лет из энергоблока № 3, позволит простерилизовать более 446,5 тыс. тонн медицинских изделий специального назначения и косметических препаратов; пастеризовать порядка 744 тыс. тонн специй или 2,3 млн тонн мяса, более 1 млн тонн зерновых, 55 млн тонн овощей и картофеля. Как сообщил журналистам заместитель генерального директора — директор по бизнес-развитию АО «Концерн Росэнергоатом» Никита Константинов, российская атомная отрасль выполняет важнейшую роль в мировых поставках изотопа кобальта, а Росэнергоатом является одним из мировых лидеров по его наработке, поставляя на рынок до 20% годового объема мирового потребления. «Загрузка кобальтовых поглотителей в восьмой по счету энергоблок РБМК — это выполнение международных обязательств с нашей стороны по контракту с крупнейшим мировым поставщиком источников для облучательных центров — компанией „Нордион“, подтверждение и усиление позиций Росатома в лице „Росэнергоатома“ на международных рынках. В наших планах — расширение изотопного бизнеса по различным изотопным продуктам, в том числе используя облучательные возможности энергетических реакторов другого дизайна для достижения стратегической цели Росатома по созданию новых продуктов», — отметил он. В свою очередь, директор Смоленской АЭС Павел Лубенский сообщил, что загрузка поглотителей нового поколения на энергоблоке № 3 — это одно из ключевых событий 2019 года на пути к достижению стратегической цели Росатома по созданию новых продуктов для российского и международного рынка. «Используя уникальные возможности реакторов РБМК (реактор большой мощности канальный), российские атомщики способны не только стабильно и надёжно снабжать потребителей электроэнергией, но и выпускать в процессе эксплуатации ценнейшую продукцию, потребность в которой постоянно растет», — подчеркнул он. Заместитель главного инженера Смоленской АЭС по безопасности и надёжности Александр Абаимов сказал: «В отличии от других стран, где распространены атомные энергоблоки с корпусными реакторами, у нас есть уникальные блоки с реакторами типа РБМК. Главной их особенностью является возможность проведения перегрузки топлива на каждом отдельном канале без остановки процесса выработки электроэнергии. Среди каналов с топливом расположены каналы со стержнями-поглотителями из диспрозия. Вместо диспрозия можно поставить поглотители с природным кобальтом Со-59. Природный кобальт в процессе работы реактора не только эффективно поглощает нейтроны, но и преобразовывается в кобальт Со-60, который столь ценится в медицине и народном хозяйстве, и спрос на который чрезвычайно высок и в России, и в мире».