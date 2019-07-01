В Ростове открыли 50-метровый плавательный бассейн Южного федерального университета (ЮФУ)

В Ростове открыли плавательный бассейн Южного федерального университета (ЮФУ) — «Южный меридиан». 50-метровый бассейн, соответствующий олимпийским стандартам, появился в двухэтажном спортивном комплексе.

Бассейн шириной 25 метров имеет девять дорожек. Максимальная глубина чаши — 2,1 метра. Вышка для прыжков не предусмотрена.

Строительство комплекса финансировалось из трёх источников: собственные средства университета, региональный и федеральный бюджеты. Стоимость комплекса составила 815 млн.Посещать этот бассейн бесплатно будут студенты и школьники по программе всеобуча по плаванию. Кроме того, здесь будут проходить региональные, всероссийские и международные соревнования по плаванию и летним водным видам спорта.

Комплекс «Южный меридиан» с 50-ти метровым бассейном олимпийского уровня. Комплекс включает в себя 2 плавательных бассейна (50×25 и 10×6м), гимнастический зал размером 24×12м (оснащен батутом, гимнастическим ковром, акробатической дорожкой и специализированным гимнастическим оборудованием), зал спортивных единоборств, тренажерный зал размером 20×12м, шахматный и шашечный клуб, зал спортивных единоборств размером 12×12м (оснащен борцовским ковром, предназначенным для тренировок по вольной, греко-римской борьбе, самбо и других видов единоборств и манекенами для борьбы). Зона для игры в настольный теннис.

http://meridian.sfedu.ru/o_komplekse/