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Спортивные объекты

В Ростове открыли 50-метровый плавательный бассейн Южного федерального университета (ЮФУ)

  •  © meridian.sfedu.ru

В Ростове открыли плавательный бассейн Южного федерального университета (ЮФУ) — «Южный меридиан». 50-метровый бассейн, соответствующий олимпийским стандартам, появился в двухэтажном спортивном комплексе.

Бассейн шириной 25 метров имеет девять дорожек. Максимальная глубина чаши — 2,1 метра. Вышка для прыжков не предусмотрена.

Строительство комплекса финансировалось из трёх источников: собственные средства университета, региональный и федеральный бюджеты. Стоимость комплекса составила 815 млн.Посещать этот бассейн бесплатно будут студенты и школьники по программе всеобуча по плаванию. Кроме того, здесь будут проходить региональные, всероссийские и международные соревнования по плаванию и летним водным видам спорта.

  •  © meridian.sfedu.ru

Комплекс «Южный меридиан» с 50-ти метровым бассейном олимпийского уровня. Комплекс включает в себя 2 плавательных бассейна (50×25 и 10×6м), гимнастический зал размером 24×12м (оснащен батутом, гимнастическим ковром, акробатической дорожкой и специализированным гимнастическим оборудованием), зал спортивных единоборств, тренажерный зал размером 20×12м, шахматный и шашечный клуб, зал спортивных единоборств размером 12×12м (оснащен борцовским ковром, предназначенным для тренировок по вольной, греко-римской борьбе, самбо и других видов единоборств и манекенами для борьбы). Зона для игры в настольный теннис.

  •  © fintus.ru

  •  © avatars.mds.yandex.net

  •  © rostovoblchess.ru

  •  © photos.mysportspace.ru

  •  © meridian.sfedu.ru

  •  © donnews.ru

http://meridian.sfedu.ru/o_komplekse/

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http://www.donnews.ru/V-Rostove-otkryli-50-metrovyy-basseyn-olimpiyskogo-standarta_27806

спортивные объекты, 500 бассейнов, ЮФУ, Ростовская область
  • Нет аватара termometrix
    01.07.1918:37:55

    Странно.Это новость 2016-2017 гг.,но не нашел ее на сайте.Более того я делал обзоры про новых спорткомплексов в 2016-17гг.   

    #1140684
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