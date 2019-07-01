Производство медицинского оборудования запущено в ОЭЗ «Технополис «Москва»

Российско-словацкое предприятие по производству медицинского оборудования «Хирана+" открылось на территории особой экономической зоны «Технополис «Москва». Завод будет выпускать наркозные аппараты и аппараты искусственной вентиляции легких.

Локализация российско-словацкого производства на территории города не только принесет более 174 млн рублей инвестиций, но и позволит создать более 30 новых рабочих мест.

Оборудование будет поставляться в медицинские учреждения на территории России, также ведутся переговоры с потенциальными партнерами для экспорта в страны Ближнего Востока.

ООО «Хирана+" (Chirana+) — совместное словацко-российское предприятие, производящее в Российской Федерации медицинское оборудование Chirana. Известный европейский производитель медицинской техники, компания CHIRANA, основана в 1935 году; на сегодняшний день является одним из лидеров по производству продукции медицинского назначения в Восточной Европе. Одним из преимущественных направлений производства является анестезиология и реаниматология. В настоящее время Chirana+ имеет регистрационное удостоверение на производство всей линейки наркозных аппаратов Venar и аппаратов искусственной вентиляции легких Chirolog SV.

Резидентами ОЭЗ «Технополис «Москва» являются более 180 компании, порядка 15% из них — с иностранным участием. ОЭЗ обеспечивает более 5,5 тыс. рабочих мест в Москве, и с учетом динамичного развития проекта, эта цифра будет только расти. В частности, сейчас ОЭЗ заполнена на 77%, до конца 2019 года ожидается 100% заполнения.