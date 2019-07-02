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Армия и Флот

ВКС России провели успешные испытания новой ракеты системы ПРО

  •  © baltnews.lt

Воздушно-космические силы испытали новую ракету системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Как рассказал представитель командования войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС полковник Павел Кузьмин, новая противоракета после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно поразила условную цель.

В последний раз ВКС испытывали новую противоракету в начале июня.

Система противоракетной обороны состоит на вооружении Воздушно-космических сил и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.

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https://ria.ru/20190702/1556102713.html#pv=g%3D1556102713%2Fp%3D1555237319

Министерство обороны, ВКС, ПРО
  • Нет аватара Иван Кутузов
    02.07.1908:42:16

    От предыдущих испытаний небольшой срок прошел — видимо, близко к завершению работ и все идет хорошо.

    #1140833
    • Нет аватара MusclePump
      02.07.1911:22:12

      А судя их этой фразы:

      после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики

      Я думаю это было завершающее испытание.

      Отредактировано: MusclePump~11:22 02.07.19
      #1140882
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