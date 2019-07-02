ВКС России провели успешные испытания новой ракеты системы ПРО
Воздушно-космические силы испытали новую ракету системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Как рассказал представитель командования войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС полковник Павел Кузьмин, новая противоракета после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно поразила условную цель.
В последний раз ВКС испытывали новую противоракету в начале июня.
Система противоракетной обороны состоит на вооружении Воздушно-космических сил и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.
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