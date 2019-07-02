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Агропром и пищевая промышленность

195 коров голштинской породы прибыли в Приморье

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  • http://top-10.pp.ua/img24/1434878801_korova_missi.jpg
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Во вторник, 2 июля, в Приморье приземлился борт с коровами-рекордсменками голштинской породы. Все животные приобретены крупным приморским уссурийским предприятием «Раковское», которое сможет компенсировать половину затрат из краевого бюджета.

Как сообщили в департаменте сельского хозяйства, голштинская порода коров — одна из самых популярных во всем мире, так как относится к высокопроизводительным молочным породам.

«Такие коровы дают до 10 тысяч литров молока в год. Помимо этого все животные находятся на 3-4 месяцах стельности, а это значит, что в течение года их численность увеличится как минимум в два раза», — отметили в ведомстве.

Вся партия буренок была закуплена уссурийским сельхозпредприятием «Раковское». Часть коров планируют продать другим фермерам.

«Половину понесенных затрат предприятие сможет компенсировать из краевого бюджета», — добавили в департаменте.

Отметим, средняя продуктивность в Приморье составляет 5,5 тонн молока на одну корову в год.

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https://www.primorsky.ru/news/162568/

Приморье, живтноводство, голштинская порода, Раковское
  • Александр Ермаков
    02.07.1915:23:21

    Помимо этого все животные находятся на 3-4 месяцах стельности, а это значит, что в течение года их численность увеличится как минимум в два раза",
    Не минимум, а максимум. Плюс (вернее минус) половина телят будут бычками, т. е. доиться никогда не смогут. Только на жаркое.   

    А сама новость вполне плюсовая.

    Отредактировано: Александр Ермаков~15:23 02.07.19
    #1140918
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