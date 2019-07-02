195 коров голштинской породы прибыли в Приморье

Во вторник, 2 июля, в Приморье приземлился борт с коровами-рекордсменками голштинской породы. Все животные приобретены крупным приморским уссурийским предприятием «Раковское», которое сможет компенсировать половину затрат из краевого бюджета.

Как сообщили в департаменте сельского хозяйства, голштинская порода коров — одна из самых популярных во всем мире, так как относится к высокопроизводительным молочным породам.

«Такие коровы дают до 10 тысяч литров молока в год. Помимо этого все животные находятся на 3-4 месяцах стельности, а это значит, что в течение года их численность увеличится как минимум в два раза», — отметили в ведомстве.

Вся партия буренок была закуплена уссурийским сельхозпредприятием «Раковское». Часть коров планируют продать другим фермерам.

«Половину понесенных затрат предприятие сможет компенсировать из краевого бюджета», — добавили в департаменте.

Отметим, средняя продуктивность в Приморье составляет 5,5 тонн молока на одну корову в год.