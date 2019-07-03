СЗ «Озерная верфь» спустил на воду 60-ый алюминиевый скоростной катер

27 июня 2019 года на ООО «Озерная Верфь» (Ленинградская область) спущен на воду 60-й алюминиевый многоцелевой скоростной катер проекта 12М.





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Судно построено для Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, где инспекторы государственного морского и речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта будут выполнять на нем функции государственного контроля и надзора за соблюдением требований Кодексов торгового мореплавания и внутреннего водного транспорта. А также требований, предусмотренных правилами содержания судовых ходов и средств навигационного оборудования на внутренних водных путях и другие ответственные задачи.