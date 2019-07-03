В Ленинградской области завершено строительство пристани для круизных теплоходов и «метеоров» у Невского пятачка.

Причал был возведён за полтора месяца. Работы велись по специальной щадящей технологии, обеспечивающей погружение легких свай-палов в дно Невы за счёт вибрации. К пристани теперь смогут швартоваться, в том числе, суда вместимостью до трёхсот пассажиров.

Отмечается, что через месяц будет закончена стройка причала в Киришах. В настоящее время там полностью устроено основание, ведутся отделочные работы. Параллельно идёт возведение причала в новгородском селе Грузино, подрядная организация забивает сваи в дно реки Волхов.

Все три причала являются точками нового круизного туристического маршрута: Невская Дубровка — крепость Орешек — Старая Ладога — Кириши — Грузино — Великий Новгород. Ранее он был представлен управлением по транспорту Ленинградской области.