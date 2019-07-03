Добавить статью
Судостроение и судоходство

В Ленинградской области завершено строительство пристани для круизных теплоходов

В Ленинградской области завершено строительство пристани для круизных теплоходов и «метеоров» у Невского пятачка.

Причал был возведён за полтора месяца. Работы велись по специальной щадящей технологии, обеспечивающей погружение легких свай-палов в дно Невы за счёт вибрации. К пристани теперь смогут швартоваться, в том числе, суда вместимостью до трёхсот пассажиров.

Отмечается, что через месяц будет закончена стройка причала в Киришах. В настоящее время там полностью устроено основание, ведутся отделочные работы. Параллельно идёт возведение причала в новгородском селе Грузино, подрядная организация забивает сваи в дно реки Волхов.

Все три причала являются точками нового круизного туристического маршрута: Невская Дубровка — крепость Орешек — Старая Ладога — Кириши — Грузино — Великий Новгород. Ранее он был представлен управлением по транспорту Ленинградской области.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
http://portnews.ru/news/279526/

Ленинградская область, причал
  • A_SEVER
    03.07.1900:29:47

    На фото причал у крепости Орешек.    

    #1141062
    • Katamaran
      03.07.1900:36:02

      Видит Небо, я туда съезжу в этом году. Сейчас фото с Кронштадта еще добавлю.

      #1141063
      • Нет аватара
        03.07.1907:42:38

        А в чем проблема, Катамаран, ты не питерский?

        #1141092
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,
Яндекс.Метрика