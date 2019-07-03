В Чебоксарах на смену маршруткам пришли большие автобусы

15 новых автобусов вышли на городские маршруты, заменив малый класс. С 1 июля горожан и гостей столицы Чувашии на маршруте № 33 обслуживают средние «Векторы некст», на маршруте № 35 — большие «Волгабасы», на маршруте № 44 — «Лотосы».

Все данные транспортные средства принадлежат местным перевозчикам — 93 автобуса среднего и большого класса, из них 38 — на экологически чистом газомоторном топливе. В целом транспортная сеть разгрузилась на 156 единиц — в городе курсирует 366 автобусов, вместо 522 до начала транспортной реформы.

Продолжаются конкурсы для перевозчиков, по результатам которых количество новых автобусов будет увеличиваться.