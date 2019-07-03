Контракт на поставку трех многоцелевых вертолетов Ка-32 в Турцию завершен

Холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») выполнил контракт на поставку в Турцию трех многоцелевых вертолетов Ка-32A11BC, сообщил по итогам выставки «Армия-2019» генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Контракт на поставку в Турцию трех вертолетов типа Ка-32 был заключен в 2018 году."В этом году мы завершили исполнение контракта на поставку в Турцию партии из трех вертолетов Ка-32″, — сказал Богинский.По его словам, сейчас идет обсуждение возможности дальнейших поставок.