Единственная в Ставропольском крае солнечная электростанция запущена в работу

В эксплуатацию введена первая очередь Старомарьевской солнечной электростанции — СЭС «Ташла» мощностью 12,5 МВт.

Площадь запущенного в работу участка составляет 69 083,7 м2. Сейчас на нём расположено 43780 фотоэлектрических модуля и 4 блочно-модульных инверторных станций. С их помощью в июне 2019 года СЭС «Ташла» смогла сгенерировать более 2010439 КВт-часов энергии.

Объем привлеченных инвестиций составил более 1,5 млрд рублей. Благодаря строительству солнечной электростанции в Грачёвском районе край получит дополнительные рабочие места и 33 миллиона рублей налоговых отчислений в бюджет.

Суммарная мощность Старомарьевской СЭС составит 100 МВт. Выход на полную мощность запланирован в 2020 году.