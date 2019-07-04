Плавучий энергоблок «Академик Ломоносов» передан заказчику

Плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) «Академик Ломоносов» официально был передан заказчику. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского завода.

«Специалисты АО „Балтийский завод“ (входит в состав ОСК) успешно закончили строительство первого в мире плавучего энергоблока „Академик Ломоносов“ и передали его заказчику. Строительство ПЭБ „Академик Ломоносов“ завершилось подписанием приемного акта, согласно которому судно в полном объеме прошло все испытания, предусмотренные техническим проектом, и успешно подтвердило свои спецификационные характеристики. В соответствии с приемным актом плавучий энергоблок может быть допущен к полноценной эксплуатации», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что специалисты завода продолжат работу по подготовке ПЭБ к транспортировке в Певек.

«Несмотря на завершение работ по строительству энергоблока, мы будем участвовать в подготовке судна к перегону из Мурманска в Певек, начало которого запланировано на 23 августа 2019 года. После прихода судна на место постоянного базирования в Певек, Балтийский завод окажет шеф-монтажные услуги по раскреплению устройств связи с берегом, подсоединению систем передачи электрической и тепловой энергии. После завершения всех монтажных работ мы продолжим исполнять гарантийные обязательства до середины 2021 года», — приводит пресс-служба предприятия слова руководителя проекта Алексея Владимирова.

ПЭБ проекта 20870 предназначен для работы в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС). Станция оснащена реакторными установками КЛТ-40С, способными вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч — тепловой. Этого хватит, чтобы обеспечить город с населением свыше 200 тыс. человек.