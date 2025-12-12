На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге продолжается строительство атомного ледокола «Чукотка». На судно установили одну из ключевых конструкций надстройки — мачту высотой 18,6 метра и весом 76 тонн.

Эта операция означает, что формирование облика ледокола подходит к завершению. С установкой мачты судно достигло своей проектной высоты — почти 60 метров от киля до верхней точки.

Конструкция выполняет практические функции: через неё будут проходить коммуникации, а на ней разместят навигационное оборудование, системы освещения и противопожарные средства.

Следующим значимым этапом станет монтаж ходовой рубки, после чего основные работы сместятся к внутреннему оснащению и наладке систем, рассказали в ОСК.

«Чукотка» — пятый серийный ледокол проекта 22220. Эти атомоходы предназначены для проводки судов в западном секторе Арктики, что позволяет поддерживать круглогодичную навигацию по Северному морскому пути. Судно было спущено на воду в ноябре 2024 года, а его строительство началось в декабре 2020-го.