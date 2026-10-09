«Владимир Жириновский» проходит второй этап ходовых испытаний
Круизный лайнер «Владимир Жириновский» проекта PV300VD, построенный на «Балтийском заводе» (входит в ОСК), вышел в море для прохождения второго этапа заводских ходовых испытаний. Экипаж и специалисты предприятия проверят маневренные качества судна, а также параметры обитаемости — уровень освещённости, вибрации и шума.
Первый этап испытаний был успешно завершён в начале августа. После возвращения на завод четырёхпалубное судно, способное принять 310 пассажиров, прошло цикл достроечных работ, а также наладку систем и оборудования.
В ходе первых испытаний, которые проходили в Финском заливе и длились почти неделю, специалисты комплексно проверили эксплуатационные характеристики главных дизельных генераторов на всех ходовых режимах, протестировали системы управления, связи и навигации, а также убедились в работоспособности общесудовых систем, рассказали в пресс-службе ОСК.
«Владимир Жириновский» стал первым за последние 60 лет пассажирским судном такого класса, построенным в России. Его ключевая особенность — каюты с балконами. После ввода в эксплуатацию лайнер сможет выполнять круизы по внутренним водным путям с выходом в Чёрное, Азовское и Каспийское моря. На борту предусмотрены рестораны, бары, бассейны и спа-салоны.
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