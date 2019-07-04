Модернизация Жигулевской ГЭС позволила увеличить мощность станции на 188 МВт

Установленная мощность Жигулевской ГЭС увеличилась еще на 10,5 МВт и составляет в настоящий момент 2 488 МВт. Таким образом, с момента начала проекта по замене гидроагрегатов мощность Жигулевской ГЭС возросла на 188 МВт, что соответствует строительству новой гидроэлектростанции среднего размера.

Мощность станции была увеличена в результате перемаркировки (процедуры документально оформления изменения мощности) гидроагрегата № 20 — последнего гидроагрегата Жигулевской ГЭС, на котором в рамках реализации Программы комплексной модернизации (ПКМ) ПАО «РусГидро» была заменена гидротурбина.

Таким образом, Жигулевская ГЭС стала второй гидроэлектростанцией РусГидро, на которой в ходе модернизации были заменены все гидротурбины. Новые гидротурбины имеют улучшенную конструкцию, большую мощность и отличаются высокой степенью экологической безопасности. Помимо замены гидротурбин, на гидроагрегатах смонтированы современные системы управления. Обновленные гидротурбины Жигулевской ГЭС изготовлены российским концерном «Силовые машины».

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа замены устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность — ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.