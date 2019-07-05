Спутник «Метеор-М» выведен на рабочую орбиту

Российский метеорологический спутник «Метеор-М» № 2-2 выведен на целевую орбиту высотой порядка 832 километра, сообщил РИА Новости официальный представитель «Роскосмоса».

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и метеорологическим спутником «Метеор-М» номер 2-2 с космодрома «Восточный». 5 июля 2019

Спутник «Метеор-М» № 2-2 выведен на орбиту", — сказал собеседник агентства.

Ракету «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», «Метеором» и 32 малыми спутниками запустили в пятницу в 8.42 мск. Через 10 минут после старта «Фрегат» со спутниками отделился от третьей ступени «Союза».

Теперь разгонному блоку предстоит вывести попутную нагрузку — спутники США, Великобритании, Германии, Таиланда, Чехии, а также университетские аппараты Швеции, Франции, Германии, Эстонии и Эквадора, а также российские аппараты «Сократ», «ВДНХ-80» и «АмурСат». «Малышей» отправят на две орбиты — высотой порядка 580 и 530 километров. Завершение всей операции ожидается примерно в 13.10 мск.

Спутник «Метеор-М» № 2-2 принадлежит ко второй серии перспективных космических аппаратов гидрометеорологического обеспечения. Он предназначен для оперативного получения информации в целях прогноза погоды, контроля озонового слоя и радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве, а также для мониторинга морской поверхности, включая ледовую обстановку.

В состав оборудования КА входит многоканальное сканирующее устройство малого разрешения МСУ-МР (предназначено для глобального и регионального картирования облачности, температуры повеерхности океана и суши), комплекс многозональной спутниковой съемки КМСС (используется для локального картирования подстилающей поверхности), модуль температурного и влажностного зондирования атмосферы МТВЗА-ГЯ (строит профили температуры и влажности атмосферы, определяет параметры приводного ветра), инфракрасный Фурье-спектрометр ИКФС-2, а также гелиогеофизический аппаратурный комплекс ГГАК-М (измерение параметров околоземного космического пространства).

С 2014 года на орбите уже работает аналогичный КА — «Метеор-М № 2», который показан на рисунке.