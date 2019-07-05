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Космонавтика

Спутник «Метеор-М» выведен на рабочую орбиту

Российский метеорологический спутник «Метеор-М» № 2-2 выведен на целевую орбиту высотой порядка 832 километра, сообщил РИА Новости официальный представитель «Роскосмоса».

  •  © ria.ru

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и метеорологическим спутником «Метеор-М» номер 2-2 с космодрома «Восточный». 5 июля 2019

Спутник «Метеор-М» № 2-2 выведен на орбиту", — сказал собеседник агентства.

Ракету «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», «Метеором» и 32 малыми спутниками запустили в пятницу в 8.42 мск. Через 10 минут после старта «Фрегат» со спутниками отделился от третьей ступени «Союза».

Теперь разгонному блоку предстоит вывести попутную нагрузку — спутники США, Великобритании, Германии, Таиланда, Чехии, а также университетские аппараты Швеции, Франции, Германии, Эстонии и Эквадора, а также российские аппараты «Сократ», «ВДНХ-80» и «АмурСат». «Малышей» отправят на две орбиты — высотой порядка 580 и 530 километров. Завершение всей операции ожидается примерно в 13.10 мск.

Спутник «Метеор-М» № 2-2 принадлежит ко второй серии перспективных космических аппаратов гидрометеорологического обеспечения. Он предназначен для оперативного получения информации в целях прогноза погоды, контроля озонового слоя и радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве, а также для мониторинга морской поверхности, включая ледовую обстановку.

В состав оборудования КА входит многоканальное сканирующее устройство малого разрешения МСУ-МР (предназначено для глобального и регионального картирования облачности, температуры повеерхности океана и суши), комплекс многозональной спутниковой съемки КМСС (используется для локального картирования подстилающей поверхности), модуль температурного и влажностного зондирования атмосферы МТВЗА-ГЯ (строит профили температуры и влажности атмосферы, определяет параметры приводного ветра), инфракрасный Фурье-спектрометр ИКФС-2, а также гелиогеофизический аппаратурный комплекс ГГАК-М (измерение параметров околоземного космического пространства).

  •  © planet.iitp.ru

С 2014 года на орбите уже работает аналогичный КА — «Метеор-М № 2», который показан на рисунке.
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https://ria.ru/20190705/1556229428.html

космонавтика, Восточный, Роскосмос
  • Нет аватара
    05.07.1911:46:30

    Восточный начинает работать.

    #1141634
    • Нет аватара
      05.07.1911:51:44

      Восточный начинает работать.

      Чиновники от Роскосмоса пообещали выйти на темп один запуск в месяц

      Запуски спутников OneWeb с российского космодрома Восточный будут производиться ежемесячно

      #1141637
      • Сергей Котенко
        05.07.1912:04:06

        Слышали. Каждый год обещания.

        Уж лучше по факту радоваться.

        #1141643
      • Дмитрий Гунин
        05.07.1912:35:00

        Чиновники от Роскосмоса пообещали выйти на темп один запуск в месяц

        Они просто перепутали месяц и год. В этом году запусков с Восточного больше не планируется. Только с середины 2020-го пойдут коммерческие пуски Вэбов, всего их запланировано 4 до конца 2020.

        Планируемых запусков с нашей ПН на Восточном, даже на следующий год, нет ВООБЩЕ. Единственный претендетнт — Метеор-М № 2-3, не полетит в следующем году с вероятностью 99%. У вояк есть Плесецк, для существующих потребностей им его хватает вполне.

        Отредактировано: Дмитрий Гунин~12:40 05.07.19
        #1141648
        • Нет аватара
          05.07.1912:37:03

          Они просто не сказали точно, с какого года будет один запуск в месяц.

          Отредактировано: Юрген~12:37 05.07.19
          #1141649
          • Нет аватара
            05.07.1912:39:19

            Они просто не сказали точно, с какого года будет один запуск в месяц.

               

            #1141650
        • Нет аватара
          05.07.1912:43:11

          Они просто перепутали месяц и год. В этом году запусков с Восточного больше не планируется.

          Википедия с Вами не согласна - Электро Л № 3, Энергия 100 и Кондор ФКА — все запланированы на текущий, 2019 год.

          Или их уже успели перенести на следующие годы?

          #1141651
          • Нет аватара
            05.07.1912:51:24

            Что-то в википедии в разделе «планируемые запуски» только Электро № 3, но он с Байконура запускается.

            #1141653
          • Дмитрий Гунин
            05.07.1912:53:44

            Википедия с Вами не согласна — Электро Л № 3, Энергия 100 и Кондор ФКА — все запланированы на текущий, 2019 год.

            Электро-Л полетит на «Протоне» с Байконура. У нас с вами разные Википедии, видать   

            Энергия-100 вообще инициативная мутка от РКК, которая тянется без малого 10 лет, инфы по готовности самого спутника в железе нету от слова совсем. Есть предположение, что с 2016 года работы и вовсе приостановили в связи с кризисным состоянием РКК «Энергия». Потемкинские деревни, короче.

            Кондор-ФКА № 1 уже перенесли сначала на 2020, а недавно и на 2021.

             https://tass.ru/kosmos/6478058 

            Отредактировано: Дмитрий Гунин~12:58 05.07.19
            #1141654
            • Нет аватара
              05.07.1913:03:20

              Электро-Л полетит на «Протоне» с Байконура. У нас с вами разные Википедии, видать

              Я на страничке Восточного смотрю

              #1141660
              • Дмитрий Гунин
                05.07.1913:10:11

                Википедия отнюдь не авторитетный источник в этом плане. Хоть один раздел там и модерируется мной.

                 https://ru.wikipedia.org/..._%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83 

                В остальном там такие же люди, как я и вы. Кто-то не знает, но лезет редактировать, а сведущие в тупиковых ветках попросту недоглядели.

                Отредактировано: Дмитрий Гунин~13:10 05.07.19
                #1141664
        • Badassgoliath
          05.07.1912:54:42

          Планируемых запусков с нашей ПН на Восточном, даже на следующий год, нет ВООБЩЕ.

          Всё ясно. Космодром разобрать, посадить снова тайгу (или что там было).

          У вояк есть Плесецк

          А у гражданских — Байконур. Ага. А вот если бы его не было? Что вообще-то может в любой момент произойти. Устроят амеры какой-нибудь переворотик в своём стиле в Казахстане, что тогда?

          Так что правильно построили, вдруг понадобится — а у нас есть. Дело это не быстрое, сразу вот так космодром не заменишь.

          Отредактировано: Badassgoliath~12:55 05.07.19
          #1141656
  • Нет аватара
    05.07.1911:51:25

    Прогнозы будут точнее?

    #1141636
    • Дмитрий Гунин
      05.07.1912:45:32

      Прогнозы будут точнее?

      Если старый «Метеор» по традиции не склеит ласты спустя ровно 5 лет (а первые звоночки появились буквально на днях), то вполне вероятно.

      В остальном новый спутник практически идентичен тому «Метеору», что запускали в 2014 году, за исключением отсутствия бортового радиолокационного комплекса.

      Отредактировано: Дмитрий Гунин~12:47 05.07.19
      #1141652
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