На УКБВ завершились приёмочные испытания новой универсальной платформы ФГК

На «Уральском конструкторском бюро вагоностроения» (УКБВ, в составе группы УВЗ входит в Госкорпорацию Ростех) успешно завершились приёмочные испытания опытных образцов универсального вагона-платформы модели 13-5205. По их итогам конструкторской и технологической документации присвоена литера «О1» и определён объём установочной серии производства.

Заказчиком НИОКР и эксплуатантом нового изделия УВЗ выступает АО «ФГК» (дочерняя структура ОАО «РЖД»), представители которой вошли в состав приёмочной комиссии. Также в работе комиссии приняли участие специалисты РЖД, ВНИИЖТ, Нижнетагильского филиала ФБУ «УРАЛТЕСТ» и ряда других организаицй.

Вагон-платформа спроектирован на УКБВ, в испытательном центре которого также были проведены предварительные и приёмочные испытания, опытные образцы изготовлены на АО «НПК «Уралвагонзавод». В ближайшее время на установочную серию платформы планируется получить сертификат соответствия ФБУ «РС ФЖТ», необходимый для эксплуатации подвижного состава.

«Универсальный вагон-платформа модели 13-5205 имеет все предпосылки для успешной эксплуатации на железных дорогах благодаря универсальности, инновационным конструкторским решениям и расширенной номенклатуре перевозимых грузов. Кроме того, он соответствует нормативам железных дорог колеи 1520 мм республик бывшего СССР», — заявил главный конструктор УКБВ Александр Дорожкин.

«Приёмочные испытания, проходившие на полигоне Северо-Кавказской железной дороги, показали уникальные технические характеристики новой платформы, эксплуатация которой будет способствовать активному развитию контрейлерных перевозок в России. Параллельно мы проводим работу по организации конкурсных процедур на закупку таких платформ», — отметил заместитель генерального директора по техническому развитию — главный инженер АО «ФГК» Андрей Шевцов.

Вагон-платформа модели 13-5205 предназначен для перевозки автомобилей, автопоездов, тягачей и прицепов в порожнем и в груженом состоянии, съёмных автомобильных кузовов, имеющих фитинги, гусеничных машин, крупнотоннажных и специализированных контейнеров с максимальной массой брутто 36 т. Основными преимуществами нового вагона-платформы являются заниженный уровень пола для перевозки автомобилей до 18,75 м в контрейлерном габарите погрузки, а также применение съёмных фитинговых упоров для контейнеров. Кроме того, вагон-платформа позволяет перевозить гусеничную технику и штучные грузы, не требующие защиты от атмосферных осадков.