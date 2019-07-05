Спутники российских университетов выведены на орбиту

С космодрома Восточный 5 июля 2019 года в 08:41 по московскому времени состоялся запуск космического аппарата «Метеор-М» № 2-2 на ракете-носителе «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат». В качестве попутной полезной нагрузки был запущен кластер из иностранных малых космических аппаратов и трех — разработки российских университетов: «Сократ», «АмурСат» и «ВДНХ-80».

Малые космические аппараты были запущены в рамках программы Госкорпорации «Роскосмос» по поддержке и развитию проектов образовательных организаций по разработке научно-образовательных аппаратов. Они приняты на управление наземными средствами и работают в штатном режиме.

Следующие три недели (до 31 июля) в рамках программы летных испытаний будет проводиться отработка бортовых систем и научной аппаратуры.

Перечень запускаемых МКА и краткое описание:

1. Сократ

Разработчик: НИИ ядерной физики имени Д.В.Скобельцына МГУ (НИИЯФ МГУ)

НИИ ядерной физики имени Д.В.Скобельцына МГУ (НИИЯФ МГУ) Целевая задача : мониторинг космической погоды на низких околоземных орбитах, технологическая отработка новых технических решений и приборного состава

: мониторинг космической погоды на низких околоземных орбитах, технологическая отработка новых технических решений и приборного состава Основная полезная нагрузка : детекторы заряженных частиц и гамма-излучения

: детекторы заряженных частиц и гамма-излучения Попутная полезная нагрузка: приемник АЗН-В

2. АмурСат (АмГУ-1)

Разработчики: Амурский Государственный университет (АмГУ, г.Благовещенск) в партнерстве с НИИЯФ МГУ (технический и научный партнер).

Амурский Государственный университет (АмГУ, г.Благовещенск) в партнерстве с НИИЯФ МГУ (технический и научный партнер). Целевая задача : мониторинг космической погоды на низких околоземных орбитах, технологическая отработка новых технических решений и приборного состава

: мониторинг космической погоды на низких околоземных орбитах, технологическая отработка новых технических решений и приборного состава Основная полезная нагрузка : прибор «Фотон-Амур», детекторы заряженных частиц и гамма-излучения

: прибор «Фотон-Амур», детекторы заряженных частиц и гамма-излучения Попутная полезная нагрузка: приемник АЗН-В

3. ВДНХ-80