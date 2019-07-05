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Космонавтика

Спутники российских университетов выведены на орбиту

  •  © roscosmos.ru

С космодрома Восточный 5 июля 2019 года в 08:41 по московскому времени состоялся запуск космического аппарата «Метеор-М» № 2-2 на ракете-носителе «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат». В качестве попутной полезной нагрузки был запущен кластер из иностранных малых космических аппаратов и трех — разработки российских университетов: «Сократ», «АмурСат» и «ВДНХ-80».

Малые космические аппараты были запущены в рамках программы Госкорпорации «Роскосмос» по поддержке и развитию проектов образовательных организаций по разработке научно-образовательных аппаратов. Они приняты на управление наземными средствами и работают в штатном режиме.

Следующие три недели (до 31 июля) в рамках программы летных испытаний будет проводиться отработка бортовых систем и научной аппаратуры.

Перечень запускаемых МКА и краткое описание:

1. Сократ

  • Разработчик: НИИ ядерной физики имени Д.В.Скобельцына МГУ (НИИЯФ МГУ)
  • Целевая задача: мониторинг космической погоды на низких околоземных орбитах, технологическая отработка новых технических решений и приборного состава
  • Основная полезная нагрузка: детекторы заряженных частиц и гамма-излучения
  • Попутная полезная нагрузка: приемник АЗН-В

2. АмурСат (АмГУ-1)

  • Разработчики: Амурский Государственный университет (АмГУ, г.Благовещенск) в партнерстве с НИИЯФ МГУ (технический и научный партнер).
  • Целевая задача: мониторинг космической погоды на низких околоземных орбитах, технологическая отработка новых технических решений и приборного состава
  • Основная полезная нагрузка: прибор «Фотон-Амур», детекторы заряженных частиц и гамма-излучения
  • Попутная полезная нагрузка: приемник АЗН-В

3. ВДНХ-80

  • Разработчики: НИИЯФ МГУ и АО «ВДНХ» (индустриальный партнер)
  • Целевая задача МКА: мониторинг космической погоды на низких околоземных орбитах
  • Основная полезная нагрузка: детектор заряженных частиц
  • Попутная полезная нагрузка: модуль ретрансляции голосовых сообщений, приемник АЗН-В
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Роскосмос, Восточный, Союз-2.1б, «Сократ», «АмурСат», «ВДНХ-80»
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