На БАМе открыт 2-й мост через Лену





© Фото из открытых источников

Открыто движение по второму главному пути на перегоне Лена-Восточная — Предленский Восточно-Сибирской железной дороги с мостом через реку Лена. Церемония прошла в воскресенье в рамках празднования 45-летия БАМа.

После ввода в эксплуатацию нового моста провозная способность железной дороги на этом участке будет увеличена с 26,9 млн до 34,5 млн тонн в год.

Строительство второго железнодорожного моста через реку Лена велось в рамках программы развития Восточного полигона, затрачено около 600 млн рублей. Одновременно на прилегающих перегонах велось строительство вторых железнодорожных путей.

Построенный в 1975 году однопутный железнодорожный мост через Лену сдерживает увеличение объемов грузовых перевозок.

Общий объем инвестиций в развитие Восточного полигона до 2020 года составляет 562,4 млрд рублей.