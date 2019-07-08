ЗАВОД Арзамасский приборостроительный. Предприятия ОПК
Наш обзор АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» — одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса страны. Завод выпускающий приборы для авиационной, ракетной, космической отраслей, а также широкий спектр продукции гражданского назначения — различные медицинские приборы, приборы учета ЖКХ
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