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Судостроение и судоходство

На Ливадийском РСЗ заложен ледокольный паром для Камчатки

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На Ливадийском РСЗ в Приморском крае заложили киль грузопассажирского ледокольного парома.

На данный момент известны следующие эксплуатационные характеристики судна: длина — 33 м; ширина — до 10 м; вместимость — до 50 чел.; ледовый класс — Arc4.

Строительство ведется по заказу Министерства транспорта Камчатского края. Ориентировочное время передачи заказчику — осень 2020 года.

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http://sudostroenie.info/novosti/27385.html

Ливадийский РСЗ, Приморский край
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