На Ливадийском РСЗ заложен ледокольный паром для Камчатки
На Ливадийском РСЗ в Приморском крае заложили киль грузопассажирского ледокольного парома.
На данный момент известны следующие эксплуатационные характеристики судна: длина — 33 м; ширина — до 10 м; вместимость — до 50 чел.; ледовый класс — Arc4.
Строительство ведется по заказу Министерства транспорта Камчатского края. Ориентировочное время передачи заказчику — осень 2020 года.
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