На Ливадийском РСЗ заложен ледокольный паром для Камчатки

На Ливадийском РСЗ в Приморском крае заложили киль грузопассажирского ледокольного парома.

На данный момент известны следующие эксплуатационные характеристики судна: длина — 33 м; ширина — до 10 м; вместимость — до 50 чел.; ледовый класс — Arc4.

Строительство ведется по заказу Министерства транспорта Камчатского края. Ориентировочное время передачи заказчику — осень 2020 года.