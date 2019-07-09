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УГМК представила на Иннопроме шахтную машину ПДМ10-УГМК

  •  © ugmk.com

УГМК представила на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019 погрузочно-доставочную машину ПДМ10-УГМК Ferrit, предназначенную для проведения подземных горных работ, аналогов которой нет в России.

На ИННОПРОМ-2018 компания показывала макет данной машины. В этом году на международной промышленной выставке перед гостями предстала реальная полноразмерная шахтная машина грузоподъемностью 10 тонн.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/CDpyZ3jsYss
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УГМК , ПДМ10-УГМК Ferrit, импортозамещение
  • Нет аватара
    09.07.1918:30:00

    аналогов которой нет в России.

    Но в Белоруссии есть.

    #1142404
  • Нет аватара
    09.07.1918:55:18

    УГМК уже представляла эту машину на прошлогодней выставке ИННОПРОМ sdelanounas.ru/blogs/114012/

    #1142414
    • Великоросс
      09.07.1919:34:53

      tumanova :

      УГМК уже представляла эту машину на прошлогодней выставке ИННОПРОМ

      На ИННОПРОМ-2018 компания показывала макет данной машины. В этом году на международной промышленной выставке перед гостями предстала реальная полноразмерная шахтная машина грузоподъемностью 10 тонн.

       https://ugmk.com/press/ne...estoykie-kabeli-i-digita/ 

      Отредактировано: Великоросс~19:37 09.07.19
      #1142429
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