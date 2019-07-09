УГМК представила на Иннопроме шахтную машину ПДМ10-УГМК

УГМК представила на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019 погрузочно-доставочную машину ПДМ10-УГМК Ferrit, предназначенную для проведения подземных горных работ, аналогов которой нет в России.

На ИННОПРОМ-2018 компания показывала макет данной машины. В этом году на международной промышленной выставке перед гостями предстала реальная полноразмерная шахтная машина грузоподъемностью 10 тонн.

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