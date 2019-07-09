Площадь садов «Агро-Белогорья» увеличилась вдвое

Высаженные в мае в «Садах Белогорья» яблони прижились почти на 100%. 258 тыс. саженцев вдвое увеличили площадь садоводческого проекта Группы компаний «Агро-Белогорье».

Яблони смогут дать первый урожай уже в 2020 году. По прогнозам, с каждого гектара по 5 тонн.

Эо самое масштабное расширение сада за всю историю развития проекта. Его площадь увеличилась более чем вдвое — до 168 га. При выходе садоводческого проекта на проектную мощность к 2025 году здесь планируют собирать по 8,5 тыс. тонн плодов в год.

Специалисты констатируют, что высаженные сорта поздних сроков созревания: Гала, Айдаред и Джонаголд продемонстрировали среднюю приживаемость на уровне 99%.

Несмотря на то, что высаженные яблони могут плодоносить уже в этом сезоне, руководитель проекта «Сады Белогорья» Николай Разуваев отмечает, что агрономы не будут собирать урожай, поскольку производительность сада в первые годы жизни сокращают искусственно, срывая завязи, чтобы дать дереву больше сил для роста. На данном этапе для специалистов важно, чтобы дерево окрепло, сформировало «скелет» — крону.

Сейчас специалисты «Садов Белогорья» создают благоприятные условия для деревьев: с помощью системы капельного полива подают необходимое количество влаги к каждому саженцу и регулярно осматривают яблони. Благодаря этому они успешно вегетируют.

Уже в июле в «Садах Белогорья» соберут первый урожай нового года. Вызреют плоды яблонь сорта Эрли Женева. Согласно плану, к уборке специалисты приступят 20 июля. В этом сезоне «Сады Белогорья» рассчитывают собрать урожай в 1200 тонн яблок.