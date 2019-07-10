«Техмаш» впервые показывает на «Иннопроме-2019» пресс для изготовления таблеток

Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех демонстрирует инжиниринговую продукцию на международной промышленной выставке «Иннопром-2019», которая проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля. Всего на экспозиции «Техмаш» представлено почти 30 образцов продукции.

«Техмаш» впервые показывает на выставке в Екатеринбурге роторные прессы, предназначенные для изготовления таблеток из гранулированных порошковых материалов. Сегодня они широко применяются на предприятиях химической, фармацевтической и пищевой отраслей промышленности в ряде регионов России и за ее пределами. Конструктивные особенности этого оборудования предусматривают возможность использования заменяемых пресс-инструментов с любой геометрией формообразующих. Таблеточные прессы имеют комфортную технологию отладки и перенастройки, надежное программное обеспечение.

Концерн также впервые экспонирует и вакуумный выключатель ВВТ-35, предназначенный для эксплуатации в составе электрических высоковольтных сетей. Название он получил от особенности конструкции — вакуумной камеры, благодаря которой достигается моментное гашение электрической дуги. Прибор используется в качестве коммутаторов, призванных выполнять отключение оборудования в случае аварийных ситуаций или в рамках текущей эксплуатации.

Кроме того, в экспозиции концерна — термостойкие и химически стойкие композиционные компоненты трубопроводов для химической и нефтехимической промышленности, теплоснабжения и тепловых сетей. Это образцы запорной арматуры на примере шаровых и дисковых затворов, разработанные НПО «Сплав» им. А.Н. Ганичева совместно с МГУ им. М.В. Ломоносова. Запорная арматура изготавливается из полимерных композиционных материалов на основе реакто- и термопластов. Термостойкие и химически стойкие композиционные компоненты трубопроводов способны выдержать температуру и давление до 210 °C и до 40 атм соответственно.

Еще одно техническое устройство, представленное на выставке — медицинский морозильник ММШ-220. Оборудование предназначено для замораживания и длительного хранения замороженной плазмы крови, ее компонентов, а также биологических образцов — лейкоцитов, эритроцитов, кожи, костной ткани, бактерий, вирусов и др. Морозильный шкаф имеет пять изолированных секций, благодаря чему минимизирован воздухообмен. Установленная температура автоматически поддерживается с точностью до 2 градусов, а при отхождении температуры от заданного диапазона срабатывает сигнализация. В настоящее время морозильник ММШ-220 широко используется на станциях переливания крови и в банках крови, больницах, санитарно-эпидемиологических службах, в химико-биологических лабораториях и лабораториях научно-исследовательских институтов и других учреждениях здравоохранения.

Кроме того, одним из ключевых экспонатов стал специализированный холодильник для меховых изделий МХ-500. «Умный» холодильник оснащен микропроцессорным блоком управления с индикацией и регулировкой температуры от -10 до +8 °С. За счет цикличного режима заморозки он позволяет превентивно бороться с вредоносными насекомыми, которые могут нанести вред меховому изделию. В шкаф можно поместить несколько меховых пальто и шапок. МХ-500 — единственный российский аналог зарубежных холодильников для хранения меховых изделий.