«СвердНИИхиммаш» завершил поставку оборудования для Белорусской АЭС

АО «СвердНИИхиммаш» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) завершило поставку комплекса оборудования для обращения с материалами и компонентами, не подлежащими дальнейшему использованию, для строящегося энергоблока № 1 Белорусской АЭС. Соответствующий контракт на разработку и изготовление оборудования был заключен в октябре 2017 года с АО ИК «АСЭ» на сумму более 66 млн рублей.

Комплекс оборудования предназначен для переработки твердых материалов и компонентов, не подлежащих дальнейшему использованию, Белорусской АЭС. Оборудование позволяет сортировать, измельчать и прессовать их с дальнейшим уплотнением в металлических бочках. В состав поставки входит пресс с усилием 950 кН, стол сортировочный, установка пылеулавливания, система управления и другое оборудование. Общая производительность комплекса составляет не менее 1 м3/ч.

Оборудование обеспечит безопасную переработку, транспортировку и хранение материалов и компонентов, не подлежащих дальнейшему использованию, снизит потенциальное воздействие на окружающую среду и гарантирует безопасные условия труда. Поставка обусловлена необходимостью создания АЭС, соответствующей современным требованиям безопасности, надежности и конкурентоспособности по техническим, экономическим и эксплуатационным показателям.

АО «СвердНИИхиммаш» более 50 лет назад приступило к разработкам по созданию технологических установок по обращению с материалами и компонентами, не подлежащими дальнейшему использованию, в качестве самостоятельного научно-исследовательского и производственного направления. За это время комплексы сортировки и прессования были поставлены на многие российские и зарубежные атомные электростанции и химические комбинаты.

«Особенностью контракта стало то, что в комплекс поставки входит разработанный в СвердНИИхиммаше пресс с гидроприводом. Он отличается высокой мощностью и скоростью работы — на прессование одной бочки уходит не более 1 минуты. Также в работе пресса используется пожаробезопасная водно-гликолиевой жидкость, предохраняющая оборудование от коррозии», — отметил начальник группы департамента по бизнес-направлению «КП РАО» Алексей Четверкин.

Справочно:

Белорусская АЭС, состоящая из двух энергоблоков суммарной мощностью до 2400 (2×1200) МВт, будет построена на Островецкой площадке в Гродненской области. Для строительства первой белорусской АЭС выбран проект АЭС ВВЭР-1200, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ. Генеральный контракт на сооружение Белорусской АЭС подписан 18 июля 2012 года в Минске.