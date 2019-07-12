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Экспорт

Минобороны РФ сообщило о поставках первой партии С-400 в Турцию

  •  © tvzvezda.ru

В рамках исполнения контрактных обязательств 12 июля российской сторону осуществлена поставка в Турцию первой партии имущества из состава зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Зенитная ракетная система С-400 является новейшей системой ПВО и предназначена для поражения широкого спектра современных и перспективных средств воздушного нападения в условиях интенсивного радиопротиводействия.

Доставка в Турцию остальных элементов системы будет осуществлена в строгом соответствии с условиями заключенного с турецкой стороной контракта и в согласованные сторонами сроки, констатировали в Министерстве обороны.

Министерство национальной обороны Турции распространило в пятницу фотографии поставки первой партии элементов российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

На официальных фотоснимках турецкого военного ведомства изображены несколько тягачей и транспортно-заряжающая машина из состава комплекса С-400.

  •  © tvzvezda.ru

  •  © tvzvezda.ru

  •  © tvzvezda.ru

  •  © tvzvezda.ru

Ранее в пятницу Министерство национальной обороны Турции заявило, что «первая партия элементов в рамках контракта по ЗРС С-400 была доставлена на авиабазу Мюртед в Анкару». Согласно сообщениям Управления оборонной промышленности Турции, «поставки других элементов продолжатся в ближайшее время».

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года. Как сообщил в декабре 2017 года генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре систем С-400 составляет $2,5 млрд.

Материал был дополнен

 https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6659595 
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https://tvzvezda.ru/news/forces/content/20197121336-6tn99.html

С-400, Турция
  • Clausson
    12.07.1915:24:47

    И все же это случилось. Эрдоган, надо сказать несколько неожиданно для меня, проявил стальной характер. Ну что ж. Ждем от «партнеров» продолжения антироссийских истерик и переход ВВС Турции на Су-57    

    #1143143
    • HappyRed
      12.07.1916:13:59

      а су57 ирану,чтобы они друг с другом воевать не смели.

      #1143165
      • Нет аватара
        12.07.1917:08:14

        Турция может купить и китайские истребители нового поколения,у турков всегда есть выбор.

        И почему надо истерить,Турция суверенное государство.Или наши американские товарищи понимают сувернитет как американтитет,как способ накопить дополнительный портфель заказов для и без того сверхбогатого ВПК США.

        Нато="дружба"=американозависимость во всем=империализм=тирания=покупаешь лишь американское безспорно наукоемкое оружие.Но где тут «конкуренция» и «рынок»?!?

        То что делал и СССР,хотя это не совсем так,он все-таки продавал свое оружие сверхедешево и иногда за бесплатно или под форму бартера.

        Зы.Тоже самое происходит и на международном «рынке» гражданского авиастроения.Никакая конкуренция,мировая олигополия и монополия двух компаний-производителей,сплошная политика.

        Отредактировано: termometrix~17:11 12.07.19
        #1143178
        • Великоросс
          12.07.1917:13:14

          termometrix

          Турция может купить и китайские истребители нового поколения

          5-го?    

          По сообщениям ряда СМИ, на J-20 установлены российские двигатели для истребителей четвёртого поколения АЛ-31ФН; китайские военные также массово закупили списанные двигатели этих марок

          #1143180
          • Нет аватара
            12.07.1918:33:39

            Это бонус.Как хотят.Читал где-то что и Иран создал истребитель 5-го.Япония имхо тоже.

            #1143192
        • Clausson
          12.07.1918:22:59

          И почему надо истерить

          Потому, что надо.     Мы с 91-го года изменились, причем сильно (и стали сильнее духом между прочим). А иначе мы бы тоже истерили. Если бы скажем в 1982 году Болгария или Польша или ГДР вздумали вдруг закупать оружие у стран НАТО.

          Пусть истерят, очень прикольно наблюдать эту агонию, лучше чем циркДюСолей.   

          #1143188
    • Нет аватара
      12.07.1916:51:28

      продолжения антироссийских истерик

      Антитурецких,почему антироссийских,мы лишь предлагаем,выбор свободен.И антитурецкие истерики вроде из-за того,что Турция не желает интегрировать С-400 с остальными системами ПВО/ПРО своих партнеров из Нато.

      Отредактировано: termometrix~16:55 12.07.19
      #1143177
  • Виктор Качурак
    12.07.1916:50:37

    Очень приятно видеть в составе комплекса С-400 тягач БАЗ.

    #1143176
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