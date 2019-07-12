Минобороны РФ сообщило о поставках первой партии С-400 в Турцию

В рамках исполнения контрактных обязательств 12 июля российской сторону осуществлена поставка в Турцию первой партии имущества из состава зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Зенитная ракетная система С-400 является новейшей системой ПВО и предназначена для поражения широкого спектра современных и перспективных средств воздушного нападения в условиях интенсивного радиопротиводействия.

Доставка в Турцию остальных элементов системы будет осуществлена в строгом соответствии с условиями заключенного с турецкой стороной контракта и в согласованные сторонами сроки, констатировали в Министерстве обороны.

Министерство национальной обороны Турции распространило в пятницу фотографии поставки первой партии элементов российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

На официальных фотоснимках турецкого военного ведомства изображены несколько тягачей и транспортно-заряжающая машина из состава комплекса С-400.

Ранее в пятницу Министерство национальной обороны Турции заявило, что «первая партия элементов в рамках контракта по ЗРС С-400 была доставлена на авиабазу Мюртед в Анкару». Согласно сообщениям Управления оборонной промышленности Турции, «поставки других элементов продолжатся в ближайшее время».

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года. Как сообщил в декабре 2017 года генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре систем С-400 составляет $2,5 млрд.

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