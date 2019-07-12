Петербургский тракторный завод запустил в серийное производство линейку тракторов «Кировец» К-7

АО «Петербургский тракторный завод», входящее в ГК ПАО «Кировский завод», 12 июля запустило в серийное производство в новых цехах, оснащеных отечественным оборудованием, новую линейку тракторов «Кировец» К-7.

В конце 2018 года была сертифицирована вся линейка сельхозтракторов «Кировец» 5-8 тяговых классов (глобальная модернизация основного серийного трактора серии К-744Р ), получив новое название «Кировец» К-7.

Трактора новой линейки будут выпускаться с двигателями российского производства (модель К-730 Стандарт, производящаяся с ноября 2018 года, с двигателем 300 л.с. «ЯМЗ-65854» ), а также с двигателями «Мерседес» ( модель К-740 Премиум с лвигателем 400 л.с.). Также в Европе проходит испытание экспортная модель трактора К-743 Премиум (мощность двигателя 435 л. с), которая прошла сертификацию в Европе, о чем сообщал сайт «Сделано у Нас», а с начала 2019 года поставляется в Канаду, о чем также сообщил сайт «Сделано у Нас».

Глобальная модернизация К-744Р включила в себя более 20-и изменений конструкции дизелей, которые произвел Тутаевский моторный завод, усиление ведущих мостов и АКП Т5, в которой оптимизирован ряд передач и привод гидравлического насоса, а также установлено новое поколение системы управление трактора.

Новая линейка тракторов получила более просторную кабину с улучшенным обзором и шумоизоляцией, трактора оснащаются гидросистемами производительность 180 или 250 л/мин.

Как пояснил представитель правительства области, в развитие производства в последнии годы было вложено около 4 миллиардов рублей, на предприятии на 1000 было увеличино количество рабочих мест.