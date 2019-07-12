«Эвалар» запустил новый производственный комплекс в Алтайском крае

12 июля в Бийске состоялось открытие нового производственного комплекса «Эвалар» по выпуску лекарственных средств растительного происхождения.

Стоимость проекта составила 5 млрд рублей, объем инвестиций на текущий момент превысил 2 млрд рублей, финансирование осуществлялось из собственных средств компании.

Заявленная проектная мощность — 2 млрд таблеток и капсул в год. С запуском нового производства компания планирует обеспечить более 300 рабочих мест. Как отметили в компании, строительство нового комплекса вызвано потребностью в расширении объемов производства.

Как рассказала генеральный директор «Эвалар» Лариса Прокопьева, на оборудовании нового производственного комплекса будут выпускаться дополнительно десять наименований ЛС растительного происхождения.

Вторую производственную линию по выпуску ЛС из синтетического сырья компания планирует запустить уже в 2020 году, добавила она.