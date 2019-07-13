Компания «Армейские транспортеры и тягачи» запустила производство в Ярославской области

Первым из резидентов территорий опережающего развития в Ярославской области, запустившим производство, стала специализированная производственно-торговая компания «Армейские транспортеры и тягачи». Она работает на площадке промышленного парка «Мастер» в Тутаеве. Предприятие выпускает крепежные изделия и запасные части для многоцелевых легкобронированных тягачей.

Уже налажено производство по 42 номенклатурным позициям. В основном это балансиры — части гусеничной подвески. Создано на данный момент 26 рабочих мест, всего планируется взять на работу 101 сотрудника.

От инвестиционного блока Правительства Ярославской области компания получила комплексную поддержку: сопровождение проекта, налоговые льготы в качестве резидента ТОР, льготную аренду производственных площадей в промпарке. Региональный центр инжиниринга выполнил разработку бизнес-плана, программы модернизации, конструкторской и технологической документации по льготной стоимости. На этапе развертывания производства поддержку компании оказало АО «РЛК Ярославской области», предоставив в лизинг оборудование на сумму около 20 миллионов рублей по льготной ставке 6 процентов годовых.