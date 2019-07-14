ЕВРАЗ запустил виртуальную шахту

Специалисты Распадской угольной компании ЕВРАЗа разработали виртуальную шахту «My Mine». За эту уникальную обучающую 3D-программу угольщики получили золотую медаль XXV Международной специализированной выставки «Уголь России и майнинг-2018».

Тренажер «My Mine» предназначен для обучения студентов профильных горных специальностей и повышения квалификации горняков. Надев шлем виртуальной реальности, обучающийся может самостоятельно сконструировать подземную инфраструктуру шахты: горные выработки, конвейерные линии, подземные коммуникации и другие объекты. С помощью тренажера можно выдавать задания виртуальным сотрудникам и контролировать качество их выполнения. Программа дает возможность обновлять сценарии, моделируя различные внештатные ситуации. Одновременно на тренажере могут заниматься несколько человек, что позволяет закреплять навыки командной работы. Такие тренировки учат горняков работать безопасно и принимать правильные решения в нештатных ситуациях.

ЕВРАЗ применяет современные ИТ-технологии для подготовки персонала и для управления производственными процессами. На шахтах и обогатительных фабриках компании применяют планшеты и устройства технического зрения, на участках открытых горных работ используют беспилотные летательные аппараты. Они повышают производительность и безопасность горняцкого труда.