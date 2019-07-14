Завод спецтехники «ГИРД» поставил партию спецтехники в Казахстан

Заводом спецтехники «ГИРД», в адрес крупной нефтяной Компании Казахстана, произведены и отгружены грузопассажирские автомобили ГПА на шасси КамАЗ 43118 с КМУ РК 7.001sld в количестве 6 единиц. Особенностью данных автомобилей является съемный кузов-фургон, который, с помощью анкерных устройств, жестко крепится к транспортному средству за угловые фитинги в грузовой платформе. Таким образом, данные автомобили могут заменять собой две отдельные единицы спецтехники, такие как ГПА и бортовые автомобили, что позволяет значительно повысить степень полезной загрузки автомобиля и как следствие снизить затраты на приобретение разнопрофильной техники по отдельности.

Фургоны ГПА выполнены из сэндвич-панелей по бескаркасной технологии и оборудованы входной дверью, открывным окном, пассажирскими сиденьями для перевозки 6 человек, откидным столиком, переговорным устройством и вентиляционным люком с вентилятором.

Кроме того ГПА на шасси КамАЗ оборудованы крано-манипуляторными установками австрийского концерна Palfinger PK 7.001 (с максимальной грузоподъемностью 3300 кг) новой серии sld. SLD означает solid — крепкий, прочный. Эти КМУ относятся к премиум сегменту, имеют простую и надежную конструкцию с минимумом электроники. Они обеспечивают исключительную плавность работы, наивысшее качество покрытий, длительный срок эксплуатации и высокую остаточную стоимость. Крано-манипуляторные установки этой серии призваны превосходить все имеющиеся на рынке аналоги по техническим характеристикам.

Грузопассажирские автомобили на шасси КамАЗ 43118 с КМУ РК 7.001 предназначены для перевозки, кратковременного проживания и отдыха различных бригад на месте проведения работ, а также для транспортировки груза. Наличие за кабиной крана-манипулятора дает возможность избежать привлечения дополнительной спецтехники для погрузки и разгрузки ремонтируемых объектов и агрегатов.