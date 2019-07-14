Новинки от российского производителя прицепной техники

В конце июня 2019 года ООО «АВТОМАСТЕР», являющееся крупнейшим производителем прицепной техники, сообщило о выпуске новой модели четырехосного самосвального полуприцепа модели 9576-04FS грузоподъемностью 40 тонн (объем кузова объемом кузова 37 куб.м ), который предназначен для перевозки различных сыпучих строительных и промышленных грузов в составе автопоезда.



Самосвальный полуприцеп модели 9576-04FS с задней разгрузкой

© samosval.ru

Полная масса транспортного средства составляет 48950 кг, масса снаряженного транспортного средства составляет 8950 кг. Разгрузка самосвала производится через задний борт.

Еще одной новинкой предприятия, о которой сообщило в середине марта 2019 года ООО «АВТОМАСТЕР», стал двухосный полуприцеп-контейнеровоз модели 8465-10 грузоподъемностью 13630 кг и полной массой 18 тонн е в составе автопоезда на шасси КАМАЗ 65207, который предназначен для вывоза мусора. Партия таких полуприцепов была отгружена в в адрес МУП г. Москвы

В начале марта 2019 года ООО «АВТОМАСТЕР» сообщило о новой модели изготовленной компанией — полуприцепе-ломовозе 8596-03 грузоподъемностью 20 тонн, полной массой транспортного средства 28400 кг и объемом кузова 33 куб.м. с распашными воротами, предназначенным для транспортировки, а также самосваливания лома через задний борт.



Прицеп-ломовоз самосвальный AMKAR-8596-03

© samosval.ru

В середине марта 2019 года ООО «АВТОМАСТЕР» сообщило об отгрузке заказчикам на Дальний Восток партии трехосных самосвальных прицепов 9576- 02 °F грузоподъемностью 32760 кг, объемом кузова объем кузова 30 куб.м и полной массой транспортного средства 40500 кг, предназначенных для перевозки различных сыпучих строительных и промышленных грузов в составе автопоезда



AMKAR 9576-02F

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©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/n9PVEAi8HrY

, а также крупной партии самосвальных автопоездов в составе автомобиля-самосвала модели 65899-01E на шасси ISUZU и самосвального прицепа модели 8595 с объемом кузова объем кузова до 20 куб.м (в модели применена новая разработка компании, а именно полог типа «крылья» с ручным приводом, изготовленный из сетчатого материала и предназначеный для предотвроащения поъема водителя на кузов).



65899-01E на шасси ISUZU и самосвальный прицеп модели 8595

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https://vk.com/amkar_nch?w=wall-145374422_137

https://samosval.ru/about/novosti/samosvalnyy-polupritsep-horoshiy-pomoschnik-v-biznese.html

https://vk.com/amkar_nch?w=wall-145374422_122

https://samosval.ru/about/novosti/pritsepy-konteynerovozy-esche-odna-novinka-ot-amkar.html

https://samosval.ru/about/novosti/novinka-ot-amkar-trehosnyy-pritsep-lomovoz.html