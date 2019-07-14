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Производство

Новинки от российского производителя прицепной техники

  •  © samosval.ru

В конце июня 2019 года ООО «АВТОМАСТЕР», являющееся крупнейшим производителем прицепной техники, сообщило о выпуске новой модели четырехосного самосвального полуприцепа модели 9576-04FS грузоподъемностью 40 тонн (объем кузова объемом кузова 37 куб.м ), который предназначен для перевозки различных сыпучих строительных и промышленных грузов в составе автопоезда.

  •  © samosval.ru

  • Самосвальный полуприцеп модели 9576-04FS с задней разгрузкой
  • Самосвальный полуприцеп модели 9576-04FS с задней разгрузкой
  •  © samosval.ru

Полная масса транспортного средства составляет 48950 кг, масса снаряженного транспортного средства составляет 8950 кг. Разгрузка самосвала производится через задний борт.

  •  © samosval.ru

Еще одной новинкой предприятия, о которой сообщило в середине марта 2019 года ООО «АВТОМАСТЕР», стал двухосный полуприцеп-контейнеровоз модели 8465-10 грузоподъемностью 13630 кг и полной массой 18 тонн е в составе автопоезда на шасси КАМАЗ 65207, который предназначен для вывоза мусора. Партия таких полуприцепов была отгружена в в адрес МУП г. Москвы

  • Прицеп-контейнеровоз AMKAR-8465-10
  • Прицеп-контейнеровоз AMKAR-8465-10
  •  © samosval.ru

В начале марта 2019 года ООО «АВТОМАСТЕР» сообщило о новой модели изготовленной компанией — полуприцепе-ломовозе 8596-03 грузоподъемностью 20 тонн, полной массой транспортного средства 28400 кг и объемом кузова 33 куб.м. с распашными воротами, предназначенным для транспортировки, а также самосваливания лома через задний борт.

  • Прицеп-ломовоз самосвальный AMKAR-8596-03
  • Прицеп-ломовоз самосвальный AMKAR-8596-03
  •  © samosval.ru

  •  © samosval.ru

В середине марта 2019 года ООО «АВТОМАСТЕР» сообщило об отгрузке заказчикам на Дальний Восток партии трехосных самосвальных прицепов 9576-02 °F грузоподъемностью 32760 кг, объемом кузова объем кузова 30 куб.м и полной массой транспортного средства 40500 кг, предназначенных для перевозки различных сыпучих строительных и промышленных грузов в составе автопоезда

  • AMKAR 9576-02F
  • AMKAR 9576-02F
  •  © samosval.ru

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/n9PVEAi8HrY

, а также крупной партии самосвальных автопоездов в составе автомобиля-самосвала модели 65899-01E на шасси ISUZU и самосвального прицепа модели 8595 с объемом кузова объем кузова до 20 куб.м (в модели применена новая разработка компании, а именно полог типа «крылья» с ручным приводом, изготовленный из сетчатого материала и предназначеный для предотвроащения поъема водителя на кузов).

  • 65899-01E на шасси ISUZU и самосвальный прицеп модели 8595
  • 65899-01E на шасси ISUZU и самосвальный прицеп модели 8595
  •  © pp.userapi.com

  •  © pp.userapi.com

https://vk.com/amkar_nch?w=wall-145374422_137

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https://vk.com/amkar_nch?w=wall-145374422_122

https://samosval.ru/about/novosti/pritsepy-konteynerovozy-esche-odna-novinka-ot-amkar.html

https://samosval.ru/about/novosti/novinka-ot-amkar-trehosnyy-pritsep-lomovoz.html

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ООО АВТОМАСТЕР
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