Телескоп РФЯЦ-ВНИИЭФ
Телескоп ART-XC, созданный в РФЯЦ-ВНИИЭФ (г. Саров, предприятие Госкорпорации «Росатом») совместно с Институтом космических исследований РАН
ART-XC — первый российский рентгеновский телескоп с оптикой скользящего падения с применением полупроводниковых детекторов на основе кадмий-теллура. Внедренные технологии увеличивают разрешающую способность и чувствительность телескопа в десятки раз
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