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Телескоп РФЯЦ-ВНИИЭФ

  • Телескоп ART-XC_1.jpg
  • Телескоп ART-XC_1.jpg
  •  © rosatom.ru

Телескоп ART-XC, созданный в РФЯЦ-ВНИИЭФ (г. Саров, предприятие Госкорпорации «Росатом») совместно с Институтом космических исследований РАН

ART-XC — первый российский рентгеновский телескоп с оптикой скользящего падения с применением полупроводниковых детекторов на основе кадмий-теллура. Внедренные технологии увеличивают разрешающую способность и чувствительность телескопа в десятки раз
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Росатом, РФЯЦ-ВНИИЭФ, телескоп, ART-XC
  • Нет аватара
    15.07.1912:21:13

    Дело это хорошее. Стоит добавить, что в следующем году исполнится 60 лет с момента запуска с космодрома в Кении первого в мире рентгеновского телескопа с оптикой скользящего падения.

    #1143623
    • Нет аватара
      15.07.1914:28:02

      60 лет назад совсем другие технологии были и чувствительность телескопа была в десятки раз меньше.

      #1143655
      • Нет аватара
        15.07.1916:19:08

        Геометрическая оптика была всё той же даже 80 лет назад. Хорошо конечно, что догоняем. А про чувствительность и про работоспособность говорить пока рано.

        #1143688
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    • Нет аватара
      15.07.1912:51:57

      Согласен целиком

      Телеграм нужно выдавить из цифрового и правового пространства

      #1143630
    • Soviet Assault
      15.07.1913:56:38

      сайта про-путинской пропаганды

      Репорт.

      #1143648
    • Нет аватара
      15.07.1915:27:16

      Jub, тебя кто тянет за уши в инсту на данную страничку!?? НЕТ!!! Тогда к чему эти вопли о пропонанде?! укроСМИ это не здесь, иди там потуси со своей русофобией и заеденным бредом о Путине и о России в целом!

      #1143672
  • Нет аватара
    15.07.1914:23:53

    ОБРАЩЕНИЕ К АДМИНАМ.

    Обратите внимание на пользователя Jub. Очевидно же что он пишет несусветную чушь. По-моему таких нужно сразу банить так как они только срач разводят.

    Лично я по началу хотел ответить данному пользователю на его сообщение, но потом понял что это добавит срача и таким пользователям ничего не докажешь, а только им на руку будешь играть.

    #1143654
    • Нет аватара
      15.07.1915:30:16

      MusclePump, все норм! Этот персонаж даже не из России и отстаивает интересы хозяина заморского! Для этих шавок все что хорошо для России, плохо для них так что шавки ноют, а мы идем дальше!!!

      #1143674
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