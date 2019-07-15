Телескоп РФЯЦ-ВНИИЭФ

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Телескоп ART-XC, созданный в РФЯЦ-ВНИИЭФ (г. Саров, предприятие Госкорпорации «Росатом») совместно с Институтом космических исследований РАН

ART-XC — первый российский рентгеновский телескоп с оптикой скользящего падения с применением полупроводниковых детекторов на основе кадмий-теллура. Внедренные технологии увеличивают разрешающую способность и чувствительность телескопа в десятки раз