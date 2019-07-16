На станции метро «Нижегородская» готов двухпутный тоннель

Завершено строительство перегонных тоннелей Некрасовской линии метро. Впервые в истории московского метростроения два проходческих щита-гиганта диаметром 10 м проложили двухпутный тоннель от «Косино» до «Окской» и от «Окской» до «Нижегородской». Общая длина тоннеля составила 8,6 км.

В целом сооружение Некрасовской линии метро вышло на финишную прямую, осталось несколько месяцев интенсивной работы.

Некрасовская линия протяженностью 19,6 км с девятью станциями пройдет от станции «Авиамоторная» на шоссе Энтузиастов до станции «Нижегородская улица» в начале Рязанского проспекта — далее вдоль Рязанского проспекта за МКАД в районы Жулебино, Косино-Ухтомский и Некрасовку.

На станции «Нижегородская» пассажиры смогут сделать пересадку на МЦК и станцию «Карачарово» Горьковского направления МЖД. По окончании строительства Большой кольцевой линии «Нижегородская» станет пересадочной и на БКЛ. В результате здесь будет создан крупнейший в Москве и Европе ТПУ «Рязанская». В этом месте будет формироваться поток до 400 тыс. человек в сутки.

Первый участок Некрасовской ветки «Косино» — «Некрасовка» был открыт 3 июня этого года. Второй участок «Авиамоторная» — «Косино» с пятью станциями находится в завершающей стадии строительства.