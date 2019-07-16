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Транспорт и логистика

На станции метро «Нижегородская» готов двухпутный тоннель

  •  © tass.ru

Завершено строительство перегонных тоннелей Некрасовской линии метро. Впервые в истории московского метростроения два проходческих щита-гиганта диаметром 10 м проложили двухпутный тоннель от «Косино» до «Окской» и от «Окской» до «Нижегородской». Общая длина тоннеля составила 8,6 км.

В целом сооружение Некрасовской линии метро вышло на финишную прямую, осталось несколько месяцев интенсивной работы.

Некрасовская линия протяженностью 19,6 км с девятью станциями пройдет от станции «Авиамоторная» на шоссе Энтузиастов до станции «Нижегородская улица» в начале Рязанского проспекта — далее вдоль Рязанского проспекта за МКАД в районы Жулебино, Косино-Ухтомский и Некрасовку.

На станции «Нижегородская» пассажиры смогут сделать пересадку на МЦК и станцию «Карачарово» Горьковского направления МЖД. По окончании строительства Большой кольцевой линии «Нижегородская» станет пересадочной и на БКЛ. В результате здесь будет создан крупнейший в Москве и Европе ТПУ «Рязанская». В этом месте будет формироваться поток до 400 тыс. человек в сутки.

Первый участок Некрасовской ветки «Косино» — «Некрасовка» был открыт 3 июня этого года. Второй участок «Авиамоторная» — «Косино» с пятью станциями находится в завершающей стадии строительства.

  •  © tass.ru
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https://tass.ru/moskva/6668300

метро
  • Нет аватара
    16.07.1915:31:02

    В этом месте будет формироваться поток до 4 тыс. человек в сутки.

    Опечатка, наверное. Маловато для крупнейшего в Европе ТПУ. Считай, 12 современных вагонов метро (вагон «Москвы» вмещает 300+ человек).

    #1143953
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