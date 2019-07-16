Добавить статью
Новые и модернизированные предприятия агропрома

ГК «Агропромкомплектация» ввела в эксплуатацию элеватор в Тверской области

  •  © www.apkholding.ru

10 июля состоялось открытие элеватора второго комбикормового завода АО «Агрофирма Дмитрова Гора» (входит в ГК «Агропромкомплектация») в Тверской области в канун празднования 90-летия Ржевского района. Новая производственная площадка Группы расположена в городе Ржеве и обещает стать важным объектом социально-экономического развития региона.

Следующий этап — запуск комбикормового завода. Ввод в эксплуатацию намечен до конца 2019 года.

Комбикормовый завод и элеватор ГК «Агропромкомплектация» в Ржевском районе Тверской области — это четвертый объект производства комбикормов Группы и второй — в тверском регионе.

Проектная мощность комбикормового цеха — 230 тыс. тонн комбикормов в год. Объем единовременного хранения элеваторной части — 30 тысяч тонн. Плановая мощность сушильного оборудования — 100 тонн в час.

  •  © www.apkholding.ru

  •  © www.apkholding.ru
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://www.apkholding.ru/news/5505/

Тверская область, элеваторы , ГК "АгроПромкомплектация"
  • Сергей Котенко
    16.07.1916:59:27

    Без фуршетов и еврокабинетов. Просто работа

    Старт работе нового объекта дали глава Ржевского района Валерий Румянцев, глава города Ржева Вадим Родивилов и Генеральный директор ГК «Агропромкомплектация» Сергей Новиков. Гостей мероприятия, представителей регионального аграрного сектора и экспертного сообщества особенно впечатлили сжатые сроки возведения нового объекта.

    «Совсем недавно началась эта стройка, в прошлом году были подготовительные работы, связанные с выделением земельного участка, — рассказывает Глава города Ржева Вадим Родивилов. — К нам обратилась «Агропромкомплектация» с предложением построить комбикормовый завод, и мы с удовольствием откликнулись, потому что, наблюдая за опытом, который есть у Группы компаний на территории Ржева и Ржевского района по строительству свинокомплексов, нельзя не отметить, насколько эффективно и быстро приходят инвестиции, создаются новые рабочие места, и «оживает» территория. Не прошло и полугода активных строительных работ, и уже состоялся запуск элеватора. Темпы просто впечатляют!"

    •  © apkholding.ru

    Отредактировано: Сергей Котенко~17:01 16.07.19
    #1143973
  • Сергей Котенко
    16.07.1917:08:48

    «Первый пробный пуск оборудования элеватора прошёл успешно, — рассказывает заместитель директора филиала «Агропромкомплектация-Комби» АО «Агрофирма «Дмитрова Гора» (входит в ГК «Агропромкомплектация») Сергей Посполита. — Первые 150 тонн зашли. Сейчас мы полностью прокрутили оборудование, всё идёт в штатном режиме, запускается зерносушилка, которая позволит нам быстро убрать, подработать и сохранить урожай для последующего производства комбикорма высокого качества».

    «Небольшой дождь не стал помехой для приемки первого зерна и запуска объекта, — комментирует Генеральный директор ПО «Дмитрогорское» (входит в ГК «Агропромкомплектация») Денис Дородных. — Мы ввели в эксплуатацию элеватор с опережением сроков. В ближайшие два-три дня, я думаю, перейдём полностью на автоматический режим работы элеватора. Это очень важно для Группы компаний, поскольку в Ржевском районе у нас на данный момент порядка 7 тыс. га зерновых, которые предстоит убирать, и замечательно, что весь этот урожай уже будет поступать на новый элеватор. А это, прежде всего, минимизация транспортных расходов, ведь теперь зерно со ржевских полей не надо транспортировать в Конаковский район на действующий комбикормовый завод Группы».

    #1143979
  • Нет аватара
    16.07.1917:33:16

       

    #1143985
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,