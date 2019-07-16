ГК «Агропромкомплектация» ввела в эксплуатацию элеватор в Тверской области

10 июля состоялось открытие элеватора второго комбикормового завода АО «Агрофирма Дмитрова Гора» (входит в ГК «Агропромкомплектация») в Тверской области в канун празднования 90-летия Ржевского района. Новая производственная площадка Группы расположена в городе Ржеве и обещает стать важным объектом социально-экономического развития региона.

Следующий этап — запуск комбикормового завода. Ввод в эксплуатацию намечен до конца 2019 года.

Комбикормовый завод и элеватор ГК «Агропромкомплектация» в Ржевском районе Тверской области — это четвертый объект производства комбикормов Группы и второй — в тверском регионе.

Проектная мощность комбикормового цеха — 230 тыс. тонн комбикормов в год. Объем единовременного хранения элеваторной части — 30 тысяч тонн. Плановая мощность сушильного оборудования — 100 тонн в час.