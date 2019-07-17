В ОЭЗ «Алабуга» запустили новый завод строительной химии Boerner

Новое предприятие направлено на развитие рынка строительной химии, в том числе экспортных направлений. Компания BOERNER предложит рынку новейшие технологии, сочетающие в себе мировой опыт и разработки собственных научных центров.

Объем инвестиций в новое производство составил 650 млн рублей.

Мощность завода Boerner составляет 10 тыс. тонн готовой продукции. В течение трёх лет планируется установка второй линии и увеличение мощности до 20 тыс. тонн. Предприятие оснащено оборудованием, работающим по принципу замкнутого цикла.

Завод будет выпускать более 60 наименований продукции, в том числе специальные продукты для немеханического крепления различных строительных материалов.

Предприятие оснащено высокоточным оборудованием, здесь налажено собственное производство ключевого компонента, есть собственный научный центр.

Немецкий бренд Boerner основан в 1882 году. В 2015 году компанию приобрёл Сергей Колесников, известный промышленник, совладелец компании «Технониколь» и Николь-Пак, собственник SUPERGLASS (Шотландия), инвестор, общественный деятель. В 2018 году Колесников принял решение вывести бренд на российский рынок и инвестировать в строительство завода на территории ОЭЗ «Алабуга».