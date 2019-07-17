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Новые заводы и цеха

В ОЭЗ «Алабуга» запустили новый завод строительной химии Boerner

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Новое предприятие направлено на развитие рынка строительной химии, в том числе экспортных направлений. Компания BOERNER предложит рынку новейшие технологии, сочетающие в себе мировой опыт и разработки собственных научных центров.

Объем инвестиций в новое производство составил 650 млн рублей.

Мощность завода Boerner составляет 10 тыс. тонн готовой продукции. В течение трёх лет планируется установка второй линии и увеличение мощности до 20 тыс. тонн. Предприятие оснащено оборудованием, работающим по принципу замкнутого цикла.

Завод будет выпускать более 60 наименований продукции, в том числе специальные продукты для немеханического крепления различных строительных материалов.

Предприятие оснащено высокоточным оборудованием, здесь налажено собственное производство ключевого компонента, есть собственный научный центр.

Немецкий бренд Boerner основан в 1882 году. В 2015 году компанию приобрёл Сергей Колесников, известный промышленник, совладелец компании «Технониколь» и Николь-Пак, собственник SUPERGLASS (Шотландия), инвестор, общественный деятель. В 2018 году Колесников принял решение вывести бренд на российский рынок и инвестировать в строительство завода на территории ОЭЗ «Алабуга».

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https://www.tatar-inform.ru/news/2019/07/17/657120/

Татарстан
  • Нет аватара
    17.07.1915:24:58

    Немного в тему

    статья с сайта Технониколь «ТЕХНОНИКОЛЬ и BOERNER представили BIM-модели кровельных решений на выставке BAU» ссылка

    #1144187
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