В Благовещенске началось строительство канатной дороги через Амур

В Приамурье в четверг, 18 июля, дали символический старт строительству канатной дороги. Мероприятие прошло в торжественной обстановке на барже посреди реки Амур. После нажатия кнопки «пуск» одновременно в Китае и России залили бетонные основания под будущие международные терминалы.

Канатная дорога протяженностью 973 метра пройдет над рекой Амур и во второй половине 2022 года свяжет города Благовещенск и Хэйхэ. Попасть в соседнюю страну станет возможно за 6 минут.

Согласно проектной мощности, канатная дорога будет состоять из четырёх линий и работать по маятниковому принципу, как фуникулёр. По канатам над Амуром будут ходить гондолы вместимостью 60 человек. Пропускная способность дороги — 457 человек в час и 6-7 тысяч человек в день. Интервал между рейсами не превысит 12-15 минут (сегодня интервал отправления теплоходов составляет 60 минут). Планируемый ежегодный трансграничный поток пассажиров к 2024 году составит 1 миллион человек.

Проект включит в себя канатную дорогу и четырёхэтажную терминальную станцию на площади 4,9 гектара. Архитектурная концепция объекта разработана голландским проектным бюро UNStudio, одним из лучших архитектурных бюро мира.