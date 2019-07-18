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Транспорт и логистика

Новый полностью российский внедорожник

В Тольятти неожиданно стартовали продажи компактного внедорожника Апал-21541 «Сталкер» 2019 года выпуска

«Сталкер» — это внедорожник, разработанный тольяттинской компанией «Апал». А поскольку «Апал» является одним из крупнейших российских производителей пластмасс, машина построена по интересной схеме: на пространственном каркасе из тонкостенных труб крепятся панели, изготовленные из ударопрочного пластика.

  •  © s.auto.drom.ru

Разработчик «Сталкера» — независимая тольяттинская компания «Апал», ее основной профиль деятельности— производство изделий из пластика и композитных материалов.

«Сталкер» был создан еще в начале нулевых, его несколько раз пытались запустить в мелкосерийное производство, но из-за нехватки финансов проект заморозили. В 2016 году его решили перезапустить — производство автомобиля налаживают на мощностях «ВИС-Авто», дочерней компании АвтоВАЗа, которая известна фургонами и пикапами полурамной конструкции на базе Lada Granta и Lada 4×4. На «Сталкер» было оформлено новое Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) — без него в России нельзя продавать автомобиль. ОТТС на машину имеет ограничение по объемам выпуска — не более 150 экземпляров.

  •  © s.auto.drom.ru

На эту конструкцию в середине нулевых такой документ уже выдавался, но тогда сертификационные требования в РФ были гораздо менее жесткими. Через несколько лет первый ОТТС прекратил свое действие.

Длина, ширина, высота нынешней версии внедорожника составляют 3550, 1646 и 1751 мм соответственно. Автомобиль оснащен стандартным 1,7-литровым бензиновым мотором и полноприводной трансмиссией от Lada 4×4. Экологический класс «Сталкера» — Евро-5.Внедорожник черного цвета в наличии у дилера АвтоВАЗ — один из первых из запланированных к производству 150 автомобилей, он выставлен на продажу за 1 233 000 рублей. Отметим, что обычная трехдверная Lada 4×4 сейчас стоит от 519 000 рублей.

  •  © s.auto.drom.ru

https://auto.ma..._1_200_000_rub/

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https://news.drom.ru/70197.html

Сталкер, ВИС-Авто, Апал
  • Нет аватара
    18.07.1913:12:39

       

    #1144430
  • HappyRed
    18.07.1913:35:03

    Разработчик «Сталкера» — независимая тольяттинская компания «Апал», ее основной профиль деятельности— производство изделий из пластика и композитных материалов.

    Так понимаю,они взяли ниву,и сделали ей кузов из того,что осталось на производстве.Ну,чё,молодцы,безотходное производство!Только как у неё с краштестом?Если из неё сделать кабриолет,то получится пляж-мобиль из мыльных американских фильмов 90-ых годов.

    #1144435
  • Нет аватара
    18.07.1914:14:35

    По моему очень-очень круто! Сверхлегкий, не гниющий рамный джип! Надо не 150 таких, а 150 000! И по сути при серии он должен стоить дешевле стандартной Нивы.

    #1144446
  • Нет аватара
    18.07.1914:18:07

    Поработать над интерьером и качеством в целом (думаю, там не все идеально), сделать нормальные объемы выпуска, чтобы довести ценник хотя бы до 500-600 тыров, и будет неплохой аппарат по говнам кататься.

    #1144447
  • Нет аватара
    18.07.1914:30:52

    За такую цену нужен дизайн посолиднее

    #1144452
    • Нет аватара
      18.07.1914:34:32

      Я бы сказал попроще, брутальнее, надежнее. Это все-таки аппарат для сафари, а не паркетник.

      #1144455
    • Нет аватара
      18.07.1914:44:05

      За такую цену нужны дизайн и безопасность. А тут с этими моментами так себе…

      #1144456
      • Дмитрий Жуков
        18.07.1914:47:32

        А что не так с дизайном? Гелендваген как гелендваген.

        А вообще — не очень смешно.

        #1144462
  • Серж Буряков
    18.07.1915:48:41

    Законы и бюрократия уже который раз обламывают не только конечного потребителя, было бы разрешение на массовое производство и цена была бы ниже. Вообще, что за дичь такая, смысл разрешать выпускать авто такими мизерными партиями?

    #1144481
  • Сторонник Диктатуры
    18.07.1915:51:12

    в итоге нива за лям с гаком, не будут его брать, патрик в самой навороченной версии куда как круче и дешевле

    #1144482
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