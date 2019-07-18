Новый полностью российский внедорожник

В Тольятти неожиданно стартовали продажи компактного внедорожника Апал-21541 «Сталкер» 2019 года выпуска

«Сталкер» — это внедорожник, разработанный тольяттинской компанией «Апал». А поскольку «Апал» является одним из крупнейших российских производителей пластмасс, машина построена по интересной схеме: на пространственном каркасе из тонкостенных труб крепятся панели, изготовленные из ударопрочного пластика.

Разработчик «Сталкера» — независимая тольяттинская компания «Апал», ее основной профиль деятельности— производство изделий из пластика и композитных материалов.

«Сталкер» был создан еще в начале нулевых, его несколько раз пытались запустить в мелкосерийное производство, но из-за нехватки финансов проект заморозили. В 2016 году его решили перезапустить — производство автомобиля налаживают на мощностях «ВИС-Авто», дочерней компании АвтоВАЗа, которая известна фургонами и пикапами полурамной конструкции на базе Lada Granta и Lada 4×4. На «Сталкер» было оформлено новое Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) — без него в России нельзя продавать автомобиль. ОТТС на машину имеет ограничение по объемам выпуска — не более 150 экземпляров.

На эту конструкцию в середине нулевых такой документ уже выдавался, но тогда сертификационные требования в РФ были гораздо менее жесткими. Через несколько лет первый ОТТС прекратил свое действие.

Длина, ширина, высота нынешней версии внедорожника составляют 3550, 1646 и 1751 мм соответственно. Автомобиль оснащен стандартным 1,7-литровым бензиновым мотором и полноприводной трансмиссией от Lada 4×4. Экологический класс «Сталкера» — Евро-5.Внедорожник черного цвета в наличии у дилера АвтоВАЗ — один из первых из запланированных к производству 150 автомобилей, он выставлен на продажу за 1 233 000 рублей. Отметим, что обычная трехдверная Lada 4×4 сейчас стоит от 519 000 рублей.

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